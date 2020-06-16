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Karantinada olan vatandaşlar için moral konseri düzenlendi

KOCAELİ HABERLERİ  | 16.06.2020 13:18 | Son Güncelleme

Darıca Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında öğrenci yurdunda karantinada bulunan vatandaşlar için moral konseri düzenledi.

Darıca Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında öğrenci yurdunda karantinada bulunan vatandaşlar için moral konseri düzenledi. Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da etkinliğe katılarak, vatandaşlara geçmiş olsun temennisinde bulundu.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında örnek projelere imza atan ve vatandaşların sağlığı ve huzuru için çalışmalarını sürdüren Darıca Belediyesi, karantinada bulunan vatandaşları da unutmadı. Öğrenci yurdunda karantinada tutulan vatandaşlar için moral otobüsüyle konser düzenleyen Darıca Belediyesi, vatandaşları yalnız bırakmadı. KYK yurdunun bahçesinde gerçekleşen moral konserine Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Mustafa Güneş katıldı.
Karantinadaki vatandaşlara geçmiş olsun temennisinde bulunan Başkan Muzaffer Bıyık, “Sizlerin sağlığı her şeyden önemli. Bu zor günleri el birliği ile atlatacağız. Bugün sizleri bir nebze de olsa eğlendirebildiysek ne mutlu bize” dedi.
Daha sonra moral otobüsü eşliğinde şarkılarla karantinadaki vatandaşlar için konser düzenlendi. Balkonlara çıkan vatandaşlar da şarkılara eşlik ederek unutulmaz bir gün yaşadı.

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