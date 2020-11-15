YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Karantinada olması gereken kişi otele giriş yaparken HES kontrolünde yakalandı

Karantinada olması gereken kişi otele giriş yaparken HES kontrolünde yakalandı

KASTAMONU HABERLERİ  | 15.11.2020 21:26 | Son Güncelleme

Karantinada olması gereken kişi otele giriş yaparken HES kontrolünde yakalandı

Kastamonu'da otele giriş yaparken Hayat Eve Sığar (HES) kodu kontrolünde karantina kuralını ihlal ettiği belirlenen kişi yurda yerleştirildi.

İstanbul'dan gelen M.G. (26), kentteki bir otele giriş yapmak istedi. HES koduyla yapılan kontrolde M.G'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) temaslısı olduğu ve karantina kuralını ihlal ettiği belirlendi.

Otel görevlilerinin polis ekiplerine haber vermesi üzerine M.G, ambulansla öğrenci yurduna yerleştirildi.

Karantina kuralını ihlal ettiği için 3 bin 150 lira ceza uygulanan M.G. hakkında suç duyurusunda da bulunuldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNEREstetik değil, photoshop!Estetik değil, photoshop!
Bahçeli, Kastamonu'da Aday Tanıtım Törenine KatıldıBahçeli, Kastamonu'da Aday Tanıtım Törenine Katıldı

Kastamonu Namaz Vakitleri 15 Kasım Pazar

İmsak
05:58
Sabah
07:26
Öğle
12:34
İkindi
15:09
Akşam
17:33
Yatsı
18:56

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler15 Kasım Pazar

Ihlamur Eczanesi
Merkez
Ulaş Eczanesi
Merkez
Yeni Eczanesi
Arac
Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
Emin Eczanesi
Bozkurt
Umut Eczanesi
Azdavay
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.