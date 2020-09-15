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Karantinada olması gerekirken dışarıda yakalandı

MUĞLA HABERLERİ  | 15.09.2020 22:26 | Son Güncelleme

Muğla’nın Milas ilçesinde Kovid-19 testi pozitif çıktığı için evinde karantinada bulunması gereken bir kişiye, denetim ekiplerinin yaptığı çalışma sırasında evinde bulunmadığı için para cezası uygulandı.

Muğla’nın Milas ilçesinde Kovid-19 testi pozitif çıktığı için evinde karantinada bulunması gereken bir kişiye, denetim ekiplerinin yaptığı çalışma sırasında evinde bulunmadığı için para cezası uygulandı. Şahıs hakkında ayrıca suç duyurusunda da bulunuldu.
Edinilen bilgiye göre, Kovid-19 testi pozitif çıktığı için 14 günlük karantina sürecini evlerinde geçirmeleri gereken vatandaşlara gerekli uyarılar yapılması nezdinde denetimler devam ediyor. İhbar üzerine İsmetpaşa Mahallesi’ndeki ikametinde bulunmayan ve karantinada olması gerekirken dışarıda olduğu tespit edilen vatandaşa yönelik Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekip tarafından tutanak tutuldu. Şahıs hakkında izolasyon kurallarına uymadığı için Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereği 3 bin 182 TL idari para cezası uygulanırken, Türk Ceza Kanunu gereğince hakkında adli işlem tesis edilmesi için Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu.
Tanzim edilen tutanak şahıs hakkında gerekli Adli ve İdari işlem yapılması için Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Amirliği’ne teslim edildi.

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