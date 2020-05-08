Karantinada tasavvuf müzik keyfi

Hava yoluyla 24 Nisan’da Kazakistan’dan 02 Mayıs’ta da Suudi Arabistan’dan Edremit Kocaseyit Havalimanı’na getirilen 331 Türk vatandaşı, İl Müdürlüğüne bağlı Hasan Basri Çantay Yurdu’nda gözlem altında tutuluyor. Ramazan ayına denk gelen gözlem süresince vatandaşlara Ramazan nostaljisini yaşatmak için "davullu manili sahur", iftar saati canlı Kur’ân-ı Kerim tilaveti ve ilahiler, iftar sonrası ise Türk Tasavvuf Musikisi konseri gibi programlarla Ramazan gelenekleri yaşatılıyor. Ramazan ayının manevi atmosferini karantinada kalan vatandaşlara yaşatmak için düzenlenen programda, İl Müftülüğünün din görevlileri tarafından söylenen ilahilere ve yapılan duaya karantinadaki vatandaşlar da eşlik etti. İftardan sonra Türk Tasavvuf Musikisi konseri verilirken, vatandaşlar ise kaldıkları odaların pencerelerinden Türk bayraklarını sallayarak konseri dinledi.

Programda konuşma yapan Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, “Yurtdışından ülkemize, şehrimize gelen vatandaşlarımıza, aile sıcaklığını vermeye, Ramazan atmosferini yaşatmaya çalışıyoruz. Allah’ın izniyle ve sağlık çalışanlarımızın özverili çalışmasıyla bu virüsü birlikte yeneceğiz ve normal yaşantımıza döneceğiz. İnşallah bu sıkıntılı günler çok kısa zaman içerisinde atlatarak, misafirlerimizi de ailelerine ve sevdiklerine uğurlayacağız. Hepimize şimdiden geçmiş olsun diyorum. Devletimiz, milletimiz ve tüm kamu çalışanları toplumumuzun bütün fertleri özellikle sağlık çalışanları olmak üzere bu süreci çok güzel bir şekilde götürdük daha da iyiye gideceğine inanıyorum. Aramızda bulunan İl Müftümüz Ramazan Topçan ve İl Müftülüğümüz din görevlilerine de katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Hayırlı iftarlar diliyorum” dedi. Yurdumuzda kalan misafirlerimize iftarda Bigadiç Güveç’i ve Meşhur Bigadiç Helvası da ikram edildi.

