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Karantinadaki evler hafta sonu da denetlendi

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 10.08.2020 13:11 | Son Güncelleme

Korona virüs salgınının önlenmesine yönelik Şanlıurfa Valiliği tarafından alınan tedbirler kapsamında, son iki günde il genelinde karantina tedbiri uygulanan bin 111 hane kontrol edildi.Korona virüs pozitif vaka tespiti yapılarak, evde izolasyon tedbiri kararı alınan vatandaşları hafta sonu boyunca da ikametlerinde kontrol eden denetim ekipleri, cumartesi günü 633, pazar günü ise 478 adresi kontrol etti.

Karantinadaki evler hafta sonu da denetlendi

Korona virüs salgınının önlenmesine yönelik Şanlıurfa Valiliği tarafından alınan tedbirler kapsamında, son iki günde il genelinde karantina tedbiri uygulanan bin 111 hane kontrol edildi.
Korona virüs pozitif vaka tespiti yapılarak, evde izolasyon tedbiri kararı alınan vatandaşları hafta sonu boyunca da ikametlerinde kontrol eden denetim ekipleri, cumartesi günü 633, pazar günü ise 478 adresi kontrol etti. Polis, jandarma ve sağlık personelinden oluşan ekipler, ziyaret ettikleri hanelerde karantina tedbiri uygulanan vatandaşların ihtiyaçları olup olmadığını sorarak, dışarıya çıkmamalarını ve evlerine kimseyi kabul etmemelerini, sağlık sorunu yaşadıkları anda 112 Acil Çağrı Merkezini aramalarını hatırlattı.
Yapılan denetimlerde karantina kararını ihlal ederek ikametlerinde bulunmadıkları tespit edilen 3 kişi evlerine çağrılarak, toplam 9 bin 450 Türk Lirası para cezası uygulandı.

Karantinadaki evler hafta sonu da denetlendi

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