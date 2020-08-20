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Karantinadaki hastalara Büyükkılıç’ın talimatıyla su dağıtımı başladı

KAYSERİ HABERLERİ  | 20.08.2020 15:40 | Son Güncelleme

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatıyla Covid-19 teşhisiyle tedavi görenler ile karantina altına alınanlara KASKİ tarafından üretilen paket su dağıtımına başlandı. Uygulama ile temasın önlenerek virüsün bulaşmasının en aza indirilmesi amaçlanıyor.
Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs ile mücadele sürecinde çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor. Sağlık Bakanlığı’nın ve sağlık çalışanlarının yanında yer alan, virüs ile mücadelede tüm ekip ve ekipmanlarını kullanarak vatandaşların yanında yer alan Büyükşehir Belediyesi, bu kez virüsün yayılımının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında tedavi görenler ile karantina altına alınanlara yönelik ücretsiz paket su hizmetini hayata geçirdi.
Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın hastanelerde tedavi görenler ile karantina altına alınanların yanında yer almak ve olası virüs yayılımının önüne geçilebilmesi amacıyla verdiği talimat kapsamında KASKİ tarafından paket su üretimine başlandı.
KASKİ’nin son teknoloji ürünü makinalarla el değmeden paketlediği doğal kaynak suyu, başta Şehir Hastanesi, Devlet Hastanesi ve Erciyes Üniversitesi Gevher Nesibe Hastanesi olmak üzere tedavi yürütülen tüm hastanelerde hastaların kullanımına sunuldu. Devlete ait yurtlarda karantina altına alınanlara da aynı şekilde paket su dağıtımı yapıldı.

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