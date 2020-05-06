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Karantinadaki mahalleye gıda desteği

MANİSA HABERLERİ  | 06.05.2020 19:48 | Son Güncelleme

Manisa’nın Salihli ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında Manisa Valiliği tarafından 14 gün karantinaya alınan Karaağaç Mahallesine gıda paketi ve maske desteğinde bulunuldu.Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında 14 günlük karantinaya alınan Karaağaç Mahallesine Salihli Belediyesi tarafından gıda paketi desteği yapılırken, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından maske desteğinde bulunuldu.

Karantinadaki mahalleye gıda desteği

Manisa’nın Salihli ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında Manisa Valiliği tarafından 14 gün karantinaya alınan Karaağaç Mahallesine gıda paketi ve maske desteğinde bulunuldu.
Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında 14 günlük karantinaya alınan Karaağaç Mahallesine Salihli Belediyesi tarafından gıda paketi desteği yapılırken, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından maske desteğinde bulunuldu. Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda tarafından gönderilen gıda paketleri Belediye Sosyal Yardım İşler Müdürü Hüsamettin Çelik, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün tarafından gönderilen maskeler Büyükşehir Salihli Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Orçun Abalı tarafından Mahalle Muhtarı Davut Parlak’a teslim edildi.
Muhtar Parlak, ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere gıda paketlerini gönderen Başkan Kayda, maske gönderen Büyükşehir Belediye Başkanı Ergün’e teşekkür etti.

Karantinadaki mahalleye gıda desteği

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