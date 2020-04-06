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Karantinadaki mühendise sürpriz yaş günü kutlaması

TOKAT HABERLERİ  | 06.04.2020 17:24 | Son Güncelleme

Cezayir’den Tokat’a getirilerek KYK yurdunda karantinaya alınan inşaat mühendisine yaş günü sürprizi yapıldı.Cezayir’den Türkiye getirilen 555 Türk vatandaşından 320’si yaklaşık 2 gün önce Tokat’ta KYK yurtlarına yerleştirildi.

Karantinadaki mühendise sürpriz yaş günü kutlaması

Cezayir’den Tokat’a getirilerek KYK yurdunda karantinaya alınan inşaat mühendisine yaş günü sürprizi yapıldı.
Cezayir’den Türkiye getirilen 555 Türk vatandaşından 320’si yaklaşık 2 gün önce Tokat’ta KYK yurtlarına yerleştirildi. Korona virüs salgını nedeniyle 14 gün karantina altında tutulacak olan İnşaat Yüksek Mühendisi Veysel Şahingöz’e yurt personeli doğum günü sürprizi yaptı. 60 yaşına giren Şahingöz, yurt binasında kaldığı odasının kapısında konfeti patlatılarak yaş pasta ile doğum günü kutlandı. Sürpriz karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Şahingöz, yurt personeline teşekkür etti.

Karantinadaki mühendise sürpriz yaş günü kutlaması

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