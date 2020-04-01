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Karantinadaki öğrencilere pilates topu

SİVAS HABERLERİ  | 01.04.2020 13:28 | Son Güncelleme

Korona virüs tedbirleri kapsamında Sivas’ta KYK yurdunda misafir edilen öğrencilerin tüm ihtiyaçları karşılanırken, spor yapmak isteyen öğrencilerin pilates topuna kadar tüm ihtiyaçları karşılandı.Korona virüs tedbirleri kapsamında, Mısır, İskoçya, İrlanda ve Sudan’dan Sivas’a getirilerek, KYK’ya bağlı yurtlarda misafir edilen öğrenciler Sivas Valiliği tarafından kendilerine sağlanan imkanları sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Sivas’ta KYK yurdunda misafir edilen öğrencilerin tüm ihtiyaçları karşılanırken, spor yapmak isteyen öğrencilerin pilates topuna kadar tüm ihtiyaçları karşılandı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında, Mısır, İskoçya, İrlanda ve Sudan’dan Sivas’a getirilerek, KYK’ya bağlı yurtlarda misafir edilen öğrenciler Sivas Valiliği tarafından kendilerine sağlanan imkanları sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı. KYK Binali Yıldırım Kız Yurdunda misafir edilen yaklaşık 526 öğrencinin tüm talepleri imkanlar ölçüsünde yerine getiriliyor. Sağlıklı beslenmelerine dikkat edilen öğrencilere, yöresel lezzetler de tattırılıyor. Bir çok öğrenci, Sivas Valisi Salih Ayhan’ın ikrami ile Sivas’a özgü etli ekmeğin tadına ilk kez baktı. Odalarında spor yapan öğrencilerin malzeme ihtiyaçları da pilates topuna kadar karşılandı.
İrlanda’dan gelip 9 gündür Sivas’ta misafir edilen İbrahim Can isimli öğrenci, tüm ihtiyaçlarının fazlası ile karşılandığını belirterek hem Sivas Valiliğine hem de kendileri ile ilgilenen personellere teşekkür etti. Can, spor malzemelerine kadar tüm taleplerinin karşılandığını belirtti.
Bekir Can Akyüz isimli öğrenci ise sosyal medya paylaşımında, gözetim altındaki günlerinin keyifli geçtiğimi, tüm ihtiyaçlarının karşılandığını belirterek, “Meyvemizden tatlımıza kadar her şey mevcut. Sürekli sıcak çayımız ve içeceklerimiz var. Sivas Valimiz bugün bize etki ekmek ikram etti. Herkese teşekkür ediyoruz”dedi.

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Merkez
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Sarkisla
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Yildizeli
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