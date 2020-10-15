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Karantinadaki öğretmene doğum günü sürprizi

HAKKARİ HABERLERİ  | 15.10.2020 09:44 | Son Güncelleme

Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğü, karantinada olan Şehit Erol Olçok İlkokulu Sınıf Öğretmeni Sabri Ceyhan’a doğum günü sürprizi yaptı.Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Şube Müdürü Ayhan Turgut ve öğretmenin mesai arkadaşlarının katılımıyla sosyal mesafe kurallarına uygun olarak doğum günü sürprizi yapıldı.

Karantinadaki öğretmene doğum günü sürprizi

Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğü, karantinada olan Şehit Erol Olçok İlkokulu Sınıf Öğretmeni Sabri Ceyhan’a doğum günü sürprizi yaptı.
Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Şube Müdürü Ayhan Turgut ve öğretmenin mesai arkadaşlarının katılımıyla sosyal mesafe kurallarına uygun olarak doğum günü sürprizi yapıldı. Doğum günü sürpriziyle karşılaşan öğretmen ise mutluluğu ve şaşkınlığı bir arada yaşadı. Yapılan bu sürprizin ardından duygulandığı gözlenen Sabri Ceyhan, Milli Eğitim Müdürüne bu nazik davranışından dolayı teşekkür ederek, kendisi için hazırlanan doğum günü pastasını kesti. 25 yaşına giren Sabri Ceyhan, karantinadayken yapılan bu kutlamanın kendisi için unutulmayacak bir anı olduğunu söyledi. Böyle bir şeyi hiç beklemediğini ifade eden Sabri öğretmen, "Benim için sürpriz oldu. Bu kutlamayı benim ve diğer öğretmen arkadaşlarımın yöneticilerimiz tarafından sevildiğimizin, önemsendiğimizin bir göstergesi olarak görüyorum. Çok duygulandım. Böyle bir sürpriz yapan herkese teşekkür ediyorum" dedi.
Öğretmenle bir süre sohbet eden Müdür Gür, kendisine hediyesini takdim etti. Müdür Gür, “Sağlık çalışanları gibi öğretmenlerimiz de ulvi bir görev icra etmektedirler. Salgın nedeniyle karantinada olan ve tüm öğretmenlerimize yalnız olmadıklarını, bir öğretmen olarak her zaman yanlarında olduğumuzu ve büyük bir aile olduğumuzun mesajını vermek istedik. Öğretmenimin doğum gününü tekrardan kutluyor, kendisine ve tüm öğretmenlerimize meslek hayatlarında başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Karantinadaki öğretmene doğum günü sürprizi

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