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Karantinadaki vatandaşa ’Doğum günü’ sürprizi

KAYSERİ HABERLERİ  | 06.05.2020 11:01 | Son Güncelleme

Kayseri’de Etiyopya’dan getirilerek yurtta karantinaya alınan ve doğum günü olan bir vatandaşa, pasta ile sürpriz yapıldı.Etiyopya’dan özel uçakla Kayseri’ye getirilerek Talas ilçesinde bulunan Melikgazi Yurdu’nda karantinaya alınan işçilerin arasında yer alan Recai Aydınlı, 48 yaşına girdi.

Karantinadaki vatandaşa ’Doğum günü’ sürprizi

Kayseri’de Etiyopya’dan getirilerek yurtta karantinaya alınan ve doğum günü olan bir vatandaşa, pasta ile sürpriz yapıldı.
Etiyopya’dan özel uçakla Kayseri’ye getirilerek Talas ilçesinde bulunan Melikgazi Yurdu’nda karantinaya alınan işçilerin arasında yer alan Recai Aydınlı, 48 yaşına girdi. Yurt görevlileri tarafından doğum günü olan Aydınlı’ya sürpriz düzenlendi. Kaldığı odanın kapısını açınca pastayı gören Recai Aydınlı, mutlu oldu.
Aydınlı, "Yetkililere teşekkür ediyorum. Bu güzel günde yanımda oldunuz" diyerek yanan mumları üfledi.

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Kayseri Namaz Vakitleri 6 Mayıs Çarşamba

İmsak
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Sabah
05:28
Öğle
12:40
İkindi
16:29
Akşam
19:42
Yatsı
21:11

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 6 Mayıs Çarşamba

Çiftlik Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Kevser Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Soylu Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Yiğit Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Efe Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Hakan Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Ayşegül Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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