Karantinadaki vatandaşa ’Doğum günü’ sürprizi

Kayseri’de Etiyopya’dan getirilerek yurtta karantinaya alınan ve doğum günü olan bir vatandaşa, pasta ile sürpriz yapıldı.

Etiyopya’dan özel uçakla Kayseri’ye getirilerek Talas ilçesinde bulunan Melikgazi Yurdu’nda karantinaya alınan işçilerin arasında yer alan Recai Aydınlı, 48 yaşına girdi. Yurt görevlileri tarafından doğum günü olan Aydınlı’ya sürpriz düzenlendi. Kaldığı odanın kapısını açınca pastayı gören Recai Aydınlı, mutlu oldu.

Aydınlı, "Yetkililere teşekkür ediyorum. Bu güzel günde yanımda oldunuz" diyerek yanan mumları üfledi.

