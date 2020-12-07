YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Karantinadaki vatandaşa yemek, sağlık personeline ücretsiz ulaşım

Karantinadaki vatandaşa yemek, sağlık personeline ücretsiz ulaşım

ADANA HABERLERİ  | 07.12.2020 12:36 | Son Güncelleme

Adana Büyükşehir Belediyesi, karantinadaki Covid-19 hastalarına kahvaltı ve sıcak yemek servis ediyor, hastalıkla mücadelede sağlık çalışanlarına ulaşım desteği sağlıyor.Belediye Başkanı Zeydan Karalar, belediyeye ait otobüs ve metroyu kapsayan ücretsiz ulaşımdan salgınla mücadelede önemli rol üstlenen sağlık çalışanlarının yanında hastane personelinin tamamının yararlanması için talimat verdi.Öte yandan mekanlar kapalı olduğu için yiyecek bulmakta zorlanan sokak canlıları için de besleme yapıldı.

Adana Büyükşehir Belediyesi, karantinadaki Covid-19 hastalarına kahvaltı ve sıcak yemek servis ediyor, hastalıkla mücadelede sağlık çalışanlarına ulaşım desteği sağlıyor.
Belediye Başkanı Zeydan Karalar, belediyeye ait otobüs ve metroyu kapsayan ücretsiz ulaşımdan salgınla mücadelede önemli rol üstlenen sağlık çalışanlarının yanında hastane personelinin tamamının yararlanması için talimat verdi.
Öte yandan mekanlar kapalı olduğu için yiyecek bulmakta zorlanan sokak canlıları için de besleme yapıldı. Şehrin muhtelif yerlerindeki mama ve su kaplarıne su ve mama takviyesi yapıldı.

Kahvaltı ve sıcak yemek için whatsapp hattı
Adana Büyükşehir Belediyesi Derman Ekipleri, ihtiyaç sahibi Covid-19 hastalarına yönelik uyguladığı kahvaltı ve sıcak yemek hizmetine devam ediyor. Hizmetten yararlanmak isteyen ihtiyaç sahibi Covid-19 hastalarının e-Devlet ve e-Nabız üzerinden Covid-19 pozitif olduklarını gösteren belgeyi Whatsapp hattı üzerinden Adana Büyükşehir Belediyesi’ne göndermesi gerekiyor. Kahvaltı ve sıcak yemek servisi, hastanın karantina süresi bitene kadar devam ediyor. Büyükşehir Belediyesinin verdiği hizmetten yararlanabilmek için 05354540101 numaradan ulaşım sağlanıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!
Silahlı kavga ihbarına giden polisler dizi çekimiyle karşılaştıSilahlı kavga ihbarına giden polisler dizi çekimiyle karşılaştı
1/

Adana Namaz Vakitleri 7 Aralık Pazartesi

İmsak
06:06
Sabah
07:32
Öğle
12:35
İkindi
15:08
Akşam
17:29
Yatsı
18:49

Adana Nöbetçi Eczaneler 7 Aralık Pazartesi

Birlik Eczanesi
Seyhan
Çağdaş Eczanesi
Seyhan
Hekimoğlu Eczanesi
Seyhan
Kelebek Eczanesi
Seyhan
Özsoy Eczanesi
Seyhan
Özveren Eczanesi
Seyhan
Park Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.