YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Karantinadaki vatandaşlara gıda desteği

Karantinadaki vatandaşlara gıda desteği

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 13.06.2020 10:28 | Son Güncelleme

Haliliye Belediyesi, korona virüs salgınından korunma tedbirleri kapsamında ilçe genelinde karantinaya alınan mahalle ve binalarda bulunan vatandaşlara gıda desteği verdi.Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatları doğrultusunda temizlik işleri müdürlüğüne bağlı ekipler yıkama ve dezenfekte işlemlerini devam ettirirken, sosyal yardım işleri müdürlüğü ise merkez ve kırsal ayırımı yapmadan vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.

Karantinadaki vatandaşlara gıda desteği

Haliliye Belediyesi, korona virüs salgınından korunma tedbirleri kapsamında ilçe genelinde karantinaya alınan mahalle ve binalarda bulunan vatandaşlara gıda desteği verdi.
Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatları doğrultusunda temizlik işleri müdürlüğüne bağlı ekipler yıkama ve dezenfekte işlemlerini devam ettirirken, sosyal yardım işleri müdürlüğü ise merkez ve kırsal ayırımı yapmadan vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Bu çerçevede belediye ekipleri Devteşti, Yeşildirek, Ertuğrul Gazi ve Ulubatlı mahallelerinde karantinaya alınan bina sakinlerine maske ve gıda desteğinde bulundu.
Karantinadaki vatandaşlar, belediyenin yaptığı gıda desteğinden dolayı teşekkürlerini sundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Herkes sussun, sen konuş' 'Herkes sussun, sen konuş'
Bakan Selçuk'tan gazi eşine hediyeBakan Selçuk'tan gazi eşine hediye

En Çok Okunan Yerel Haberler

Konya Valisi Toprak’tan veda mesajı

Konya Valisi Toprak’tan veda mesajı

Gölcük Yaylası’na konak projesi

Gölcük Yaylası’na konak projesi

İnandık Barajı milli ekonomiye yılda 16 milyon TL katkı sağlayacak

İnandık Barajı milli ekonomiye yılda 16 milyon TL katkı sağlayacak

Körfez Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğü binası teslim edildi

Körfez Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğü binası teslim edildi

Ziraat Odası bölge toplantısı Erdek’te yapıldı

Ziraat Odası bölge toplantısı Erdek’te yapıldı

Esenler’de korona virüs pankartı konusu

Esenler’de korona virüs pankartı konusu

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 13 Haziran Cumartesi

İmsak
03:12
Sabah
04:57
Öğle
12:30
İkindi
16:21
Akşam
19:53
Yatsı
21:31

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler13 Haziran Cumartesi

Akçal Eczanesi
Merkez
Harmancı Eczanesi
Merkez
Koreli Eczanesi
Merkez
Vitamin Eczanesi
Merkez
Öz Eczanesi
Akcakale
Yüksel Eczanesi
Birecik
Deva Eczanesi
Bozova
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Haliliye’de salgınla mücadele sürüyor

Haliliye’de salgınla mücadele sürüyor

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Eyüp Badem Yine Sahnede...

Eyüp Badem Yine Sahnede...

Şanlıurfa’da tango…

Şanlıurfa’da tango…

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.