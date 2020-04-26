YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Karantinanın ardından yurtlarda duygulandıran mektupları kaldı

Karantinanın ardından yurtlarda duygulandıran mektupları kaldı

İZMİR HABERLERİ  | 26.04.2020 11:04 | Son Güncelleme

Kovid-19 sürecinde Etiyopya'dan Türkiye'ye getirilerek İzmir'deki öğrenci yurduna yerleştirilen Türk vatandaşlarının bıraktığı mektuplar duygulandırdı - Birol Tartılmış'ın mektubundan: - "Dışarıdan bir şey aldıramadığım için mutfakta köşe dolabındaki poşet çayını kullandım. Kutuya 20 lira emanet bıraktım. Hakkınızı helal edin"

İZMİR (AA) - TEZCAN EKİZLER - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dünyanın farklı ülkelerinden İzmir'deki Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlara yerleştirilen ve gözlem sürelerinin dolmasının ardından tahliye edilen Türk vatandaşlarından geriye duygulandıran mektupları kaldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yurt dışındaki Türk vatandaşlarının tahliye işlemi devam ediyor. Bu süreçte yurtlara yerleştirme işlemi sürerken 14 günlük karantina süresi tamamlananlar son sağlık kontrollerinin ardından evlerine gönderiliyor.

Yurtlardan ayrılanlardan geriye ise odalarda bıraktıkları duygulu mektupları kaldı. Binayı temizleyen işçiler buldukları mektupları yurt yetkililerine teslim ediyor.

Etiyopya'dan karantina için İzmir'deki öğrenci yurduna gelen, 14 günlük sürenin tamamlanmasının ardından memleketine giden Ahmet Taşkıran da ayrılmadan önce teşekkür mektubu bıraktı.

Taşkıran, mektubunda şunları kaydetti:

"Yurtta kaldığımız süre zarfında bizlere evlerimizi aratmayacak şekilde en güzel şekilde bakımlarımızı eksiksiz yerine getirdiniz. Başta sağlığımız olmak üzere temel ihtiyaçlarımızla en iyi şekilde ilgilendiniz. Burada kaldığımız süre zarfında başta yurt müdürü ve bizimle ilgilenen sağlık çalışanlarına ve kusursuz çalışan yurt personeline çok teşekkür ederim. Sizi asla unutmayacağımı bilmenizi isterim. İyi ki varsınız, iyi ki bizimleydiniz. Hepinize çok teşekkür ederiz."

- "Tek sorun karantinadan sonra evimde bu kadar ilgi görme beklentisi oluştu"

İsminin Alper olduğu öğrenilen bir vatandaş da yazdığı mektubunda kendilerine gösterilen ilgiden çok memnun olduğunu dile getirdi.

Mektupta şu ifadeler yer aldı:

"Bizi Türkiye'ye getiren uçak büyükelçilik tarafından ayarlandı. Yemeklerimiz odalarımıza üç öğün olarak getirildi. Odalarımız tertemiz ve tüm ihtiyaçlarımız karşılandı. Gün içinde sağlık kontrollerimiz yapıldı. Tüm birimlerin hiçbir eksik bırakmadan çalışması Türkiye'nin ne kadar büyük bir devlet olduğunu bir kere daha hatırlattı. Tek sorun karantinadan sonra evimde bu kadar ilgi, hizmet ve ikram görme beklentisi oluştu. En içten teşekkürler."

- İçtiği çayın parasını bıraktı

Kamerun'da bir Türk firmasında çalışan Birol Tartılmış da karantina kapsamında 14 gün Buca Kız Öğrenci Yurdu'nda kaldı.

Evine dönmeden önce odaya mektup bırakan Tartılmış, öğrencilere derslerinde başarılar diledi.

Tartılmış, mektubunda, "Mecburen odalarınızda misafir olduğum kızlarıma selam ederim. Allah yolunuzu açık etsin. Dışarıdan bir şey aldıramadığım için mutfakta köşe dolabındaki poşet çayını kullandım. Kutuya 20 lira emanet bıraktım. Hakkınızı helal edin. Hepinize mutluluklar dilerim." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat! Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat!
Cemevleriyle ilgili önemli karar! Cemevleriyle ilgili önemli karar!
Anahtar Kelimeler:
Kamerun Türkiye Cumhuriyeti yeni tip koronavirüsü Yurt

En Çok Okunan Yerel Haberler

Çorum’da sobadan çıkan kıvılcım evi yaktı

Çorum’da sobadan çıkan kıvılcım evi yaktı

Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Gustavo Campanharo’yu eşi tıraş etti

Gustavo Campanharo’yu eşi tıraş etti

Kayseri’nin sağlık kahramanları

Kayseri’nin sağlık kahramanları

Nijerya ve Gana'dan 133 Türk vatandaşı İzmir'e getirildi

Nijerya ve Gana'dan 133 Türk vatandaşı İzmir'e getirildi

Kara yollarında durum

Kara yollarında durum

İzmir Namaz Vakitleri 26 Nisan Pazar

İmsak
04:42
Sabah
06:14
Öğle
13:14
İkindi
17:00
Akşam
20:05
Yatsı
21:30

İzmir Nöbetçi Eczaneler26 Nisan Pazar

Eylül Yılmaz Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Baltacı Eczanesi
Balcova
Ülkücan Eczanesi
Balcova
Pınar Eczanesi
Bayindir
Güvercin Eczanesi
Bayrakli
Nil Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Ödemiş’te muhteşem polis konvoyu

Ödemiş’te muhteşem polis konvoyu

İzmir’de 23 Nisan coşkusu başladı

İzmir’de 23 Nisan coşkusu başladı

İzmir'de tartıştığı genci bıçakla öldüren kişi tutuklandı

İzmir'de tartıştığı genci bıçakla öldüren kişi tutuklandı

Aliağa’da cumartesi ve çarşamba pazarları kapatıldı

Aliağa’da cumartesi ve çarşamba pazarları kapatıldı

Ağır yaralanan Esat Beşok öldü

Ağır yaralanan Esat Beşok öldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.