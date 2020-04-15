YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırklareli
  4. Karantinaya alınacak ilçede son durum

Karantinaya alınacak ilçede son durum

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 15.04.2020 15:05 | Son Güncelleme

Kırklareli’nde korona virüs vaka sayılarının artışının önlenememesi üzerine bugün saat 16.00’da karantina altına alınacak Kofçaz ilçesinde sessizlik hakim.

Kırklareli’nde korona virüs vaka sayılarının artışının önlenememesi üzerine bugün saat 16.00’da karantina altına alınacak Kofçaz ilçesinde sessizlik hakim. 900 nüfuslu ilçenin merkezi, Kırklareli Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun kararı gereği ikinci bir emre kadar karantina altında kalacak.
Kırklareli Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Kofçaz ilçesindeki filyasyon ve diğer çalışmalara rağmen korona virüs vakalarının artış göstermesi nedeniyle ilçe genelinde karantina kararı aldı. Karantina, bugün saat 16.00 itibariyle başlayacak. İkinci bir emre kadar ilçeye giriş ve çıkışların kapatılacağı bildirilirken, istisnai durumlar dışında da sokağa çıkılmaması yönünde karar alındığı öğrenildi. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı karantina kararının süresinin ise belli olmadığı belirtilirken, karantina süresinin ikinci bir emre kadar uygulanacağı bildirildi.

İHA ilçedeki son durumu görüntüledi
Öte yandan karantina kararının bugün itibariyle başlayacağı ilçeyi İHA görüntüledi. Kamu kurumları saat 16.00’a kadar faaliyetlerini devam ettirirken, ilçe genelinde sessizliğin hakim olduğu öğrenildi. Vatandaşların verilen karantina kararının ardından kurallara erken uymaya başladığı ve evlerine çekildiği gözlemlendi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Sporsuz asla yaşayamıyorlar Sporsuz asla yaşayamıyorlar
Kırklareli’de 18.dönem Polis Savunma Taktikleri Eğitimi Kursu Sona ErdiKırklareli’de 18.dönem Polis Savunma Taktikleri Eğitimi Kursu Sona Erdi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Aydın’da çilek üretimi başladı

Aydın’da çilek üretimi başladı

Traktör devrildi: 1 ölü

Traktör devrildi: 1 ölü

Sivas’ta trafik kazası: polis memuru hayatını kaybetti

Sivas’ta trafik kazası: polis memuru hayatını kaybetti

Bütün ilçe o sesi arıyor

Bütün ilçe o sesi arıyor

Boncuk satıp biriktirdiği umre parasını, Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Boncuk satıp biriktirdiği umre parasını, Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Manisa'da 2 ilçede karantina kararı

Manisa'da 2 ilçede karantina kararı

Kırklareli Namaz Vakitleri 15 Nisan Çarşamba

İmsak
04:51
Sabah
06:24
Öğle
13:16
İkindi
16:59
Akşam
19:58
Yatsı
21:25

Kırklareli Nöbetçi Eczaneler15 Nisan Çarşamba

Okumuş Eczanesi
Merkez
Elif Eczanesi
Luleburgaz
Can Eczanesi
Buyukkaristiran
Özer Eczanesi
Babaeski
Orhan Eczanesi
Alpullu
B. Mandıra Eczanesi
Buyukmandira
Başak Eczanesi
Demirkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kırklareli Üniversitesinden sağlık çalışanları için tek kullanımlık maske üretimi

Kırklareli Üniversitesinden sağlık çalışanları için tek kullanımlık maske üretimi

Pazar yerlerinde yeni tedbirler açıklandı

Pazar yerlerinde yeni tedbirler açıklandı

Koronaya karşı Mehmetçiklere özel otobüsler kalkacak

Koronaya karşı Mehmetçiklere özel otobüsler kalkacak

Tarımsal üretim ve gıda arzı için yüzde 100 destek

Tarımsal üretim ve gıda arzı için yüzde 100 destek

Kırklareli'nde mağarada kaçak kazı yapan 5 kişi yakalandı

Kırklareli'nde mağarada kaçak kazı yapan 5 kişi yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.