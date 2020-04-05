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Karantinaya alınan köyde tespit ve test çalışması yapılıyor

AKSARAY HABERLERİ  | 05.04.2020 18:18 | Son Güncelleme

Aksaray’da korona virüs (COVID-19) testi pozitif çıkan bir vakanın ardından karantina altına alınan köyde sağlık ekipleri jandarma eşliğinde şahsın temas ettiği kişileri tespit ederek testler yapıyor.Ortaköy ilçesine bağlı Kümbet köyünde bir kadında korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine kadın Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde karantinaya alınırken, Aksaray Valiliği tarafından köy güvenlik ve tedbir amaçlı karantina altına alındı.

Aksaray’da korona virüs (COVID-19) testi pozitif çıkan bir vakanın ardından karantina altına alınan köyde sağlık ekipleri jandarma eşliğinde şahsın temas ettiği kişileri tespit ederek testler yapıyor.
Ortaköy ilçesine bağlı Kümbet köyünde bir kadında korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine kadın Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde karantinaya alınırken, Aksaray Valiliği tarafından köy güvenlik ve tedbir amaçlı karantina altına alındı. Köyün giriş ve çıkışları jandarma ekipleri tarafından kapatılırken, köye giriş ve çıkışlar tamamen yasaklandı. Bunun üzerine harekete geçen Sağlık Bakanlığı ekipleri özel bir ekip oluşturarak köyde inceleme ve test çalışmaları başlattı. Sağlık ekibi jandarma ekiplerinin eşliğinde köyde testi pozitif çıkan kadının temas ettiği kişileri bir bir belirleyerek test yaptı. Testin ardından kadına temas eden köy halkı kayıt altına alınarak yine sağlık çalışanları tarafından günlük olarak kontrol altında tutuluyor. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı köyde jandarma ekipleri 24 saat aralıksız nöbet tutarken, sağlık çalışanları da çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.
Köy halkından Basri Doğdu (61), “Burada bir kişi de korona virüsü göründü. İşte bundan sonra diğer çevreleri, temas eden kişiler araştırılıyor. Köyümüz karantina altına alındı. Sokağa çıkma yasağı var” dedi.

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Yeni Ihlara Eczanesi
Merkez
Yenikoç Eczanesi
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