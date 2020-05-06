Karantinaya alınan mahallenin pazar alışverişi Büyükşehir’den

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde korona virüs sebebiyle karantinaya alınan 98 haneli Nalınlar Mahallesi’nin pazar alışverişi, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldı.

Dünyayı kasıp kavuran, uygulanan sıkı tedbirler sebebiyle Türkiye’de kontrol altına alınan korona virüsle ilgili Bursa’da farklı bir uygulama gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın talimatıyla harekete geçen belediye yetkilileri, Orhaneli ilçesinin Nalınlar Mahallesi’nde yaşayan ve salgın sebebiyle karantina altında bulunan 98 hanenin tamamının pazar alışverişini yaptı. İlçe pazarından satın alınan ürünler, Başkan Alinur Aktaş’ı temsilen Bursa Jeotermal AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bektaş ve Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt tarafından Nalınlar Mahalle Muhtarı Yalçın Oruç’a mahallenin girişinde teslim edildi.

Bursa Jeotermal AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bektaş, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de salgınla alakalı büyük bir mücadelenin verildiğini ve bunun herkes tarafından takdir edildiğini söyledi. Virüsle alakalı merkeze hükumetin yanında yerel yönetimlerin de örnek çalışmalar gerçekleştirdiğini kaydeden Bektaş, Nalınlar Mahallesi’ndeki uygulamanın da bunlardan bir tanesi olduğunu dile getirdi. Mahallede virüs sebebiyle 10 gündür karantina tedbirlerinin alındığını dile getiren Bektaş, “Bugün Orhaneli’nin pazarı. Talep olmamasına rağmen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın talimatıyla ekiplerimiz geldi ve halkın pazar ihtiyacını temin ederek muhtarımıza teslim etti" dedi.

Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt ise yapılan jest nedeniyle Başkan Aktaş’a teşekkür etti. Aykurt, mahallede 98 hane bulunduğunu belirterek, evlerin istisnasız tamamına aynı hizmetin verildiğini kaydetti.

Nalınlar Mahalle Muhtarı Yalçın Oruç da halkın ihtiyaçlarının giderilmesi nedeniyle duyduğu sevinci dile getirdi.

