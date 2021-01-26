Karantinayı delen vatandaş pazarda yakalandı

Amasya’nın Merzifon ilçesinde Hayat Eve Sığar (HES) kodu uygulamasında bir vatandaşın evde karantina kuralını ihlal ettiği tespit edildi.

Yeni tip korona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında halk sağlığının korunması için pazar alanları, bankalar, devlet kurumları ve sokaklarda emniyet ve zabıta ekiplerinden oluşan görevliler tarafından yapılan HES Kodu denetimi tüm hızıyla devam ediyor.

Denetimlerde bir temaslının Remzi Özkanca Caddesinde kurulan pazar alanına girmeye çalışırken yapılan HES Kodu sorgulamasında evde karantina kurallarını delerek evden çıktığı belirlendi.

Sağlık ekiplerine teslim edilen vatandaş, Amasya merkezdeki Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına yerleştirilerek 3 bin 150 idari para cezası uygulandı. Kuralı ihlal eden vatandaş, karantina süresinin sonuna kadar KYK yurdunda kalacak.

