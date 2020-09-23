Karantinayı ihlal eden vatandaşa ceza

Çarşamba Belediyesi girişinde yapılan HES kodu sorgulamasında riskli çıkan bir kişi belediye ekipleri tarafından Çarşamba Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi. Şahıs filyasyon ekibine teslim edilerek, karantina sürecini geçirmesi için KYK yurduna yerleştirildi ve cezai işlem de uygulandı.

Çarşamba Belediyesi korona virüs tedbirleri kapsamında, belediyenin girişinde termal kamera ile gelen vatandaşların ateşini ölçüyor, sonrasında HES Kodunu sorgulayarak kişinin riskli olup olmadığına bakılıyor. Riskli gruba giren vatandaşlar emniyet müdürlüğü ekiplerine teslim ediliyor. Filyasyon ekibi tarafından karantina yurtlarına yerleştiriliyor.

Korona virüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla ek tedbirler alınmıştı. Buna göre, test sonuçları pozitif olup ev izolasyonunda olması gerekirken karantina kurallarını ihlal eden kişilerin KYK yurtlarında izolasyon sürelerini tamamlaması sağlanıyor. Bu kişilerin öğrenci yurtlarında kalma süreleri boyunca oluşacak konaklama, yemek gibi masrafları kendilerinden temin ediliyor. Ayrıca yasağa uymayan kişilere 3 bin 150 TL para cezası uygulanıyor.

Karantinada olması gereken bir vatandaş da Çarşamba Belediyesi girişinde yapılan HES kodu sorgusunda fark edildi. Şahıs KYK yurduna yerleştirildi ve 3 bin 150 TL de para cezası yazıldı.

