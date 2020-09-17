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Karantinayı ihlal etti hem ceza yedi hemde yurda yerleştirildi

ELAZIĞ HABERLERİ  | 17.09.2020 11:37 | Son Güncelleme

Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle karantinaya alınan bir şahıs, sokağa çıkınca polis tarafından yakalandı, hem 3 bin 150 TL para cezası yedi, hemde yurda yerleştirildi.Edinilen bilgiye göre,ülke genelinde olduğu gibi Elazığ’da da Covid-19 nedeniyle güvenlik güçleri her yerde uygulamalar gerçekleştirerek salgınla mücadele ediyor.

Karantinayı ihlal etti hem ceza yedi hemde yurda yerleştirildi

Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle karantinaya alınan bir şahıs, sokağa çıkınca polis tarafından yakalandı, hem 3 bin 150 TL para cezası yedi, hemde yurda yerleştirildi.
Edinilen bilgiye göre,ülke genelinde olduğu gibi Elazığ’da da Covid-19 nedeniyle güvenlik güçleri her yerde uygulamalar gerçekleştirerek salgınla mücadele ediyor. Bu kapsamda Kovancılar İlçesi’nde İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, İsmet Paşa Mahallesi Alibey Caddesi üzerinde uygulama yaparken E.D’yi durdurdu. E.D’nin kimlik bilgilerini sorgulayan polis, şahsın karantinada olması gerektiğini öğrendi. Bunun üzerine polis, sağlık ekiplerini çağırarak şahsı ambulansla karantina yurdu olarak belirlenen İzzet Paşa Öğrenci Yurdu’na gönderdi.Şahsın karantina sürecini burada tamamlayacağı, aynı zamanda masraflarının kendisinden tahsil edileceği belirtildi. Şahsa ayrıca pandemi kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle de 3 bin 150 TL para cezası kesildiği bildirildi.
Öteyandan Kovancılar ilçesinde de Kaymakam Bünyamin Karaloğlu ile birlikte, diğer kurum amirleri denetimlere katıldı. Denetimlerde vatandaşlar, maske, sosyal mesafe ve hijyen konularında uyarıldı.

Karantinayı ihlal etti hem ceza yedi hemde yurda yerleştirildi

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