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Karapınar Spor Parkı açılış için gün sayıyor

05.02.2021 11:45 | Son Güncelleme:
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Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in temelini geçtiğimiz ekim ayında attığı Dikmen Karapınar Spor Parkı açılış için gün sayıyor.Çankaya Belediyesi, pandemi nedeniyle evlerine kapanan vatandaşların spor yapmasına olanak sağlayacak Dikmen Karapınar Spor Parkı’nı hizmete açmak için gün sayıyor.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in temelini geçtiğimiz ekim ayında attığı Dikmen Karapınar Spor Parkı açılış için gün sayıyor.
Çankaya Belediyesi, pandemi nedeniyle evlerine kapanan vatandaşların spor yapmasına olanak sağlayacak Dikmen Karapınar Spor Parkı’nı hizmete açmak için gün sayıyor. Tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan pandemi sürecinde yatırımlarına devam eden Çankaya Belediyesi, Karapınar Mahallesi’nin çehresini değiştirecek spor parkını Çankayalıların ve Ankaralıların hizmetine sunacak. İçerisinde futbol, basketbol sahalarının yanı sıra fitness alanı ve yürüyüş yolunun bulunduğu 6 bin 33 metrekare alana sahip parkta pandemi dolayısıyla evlerine kapanan vatandaşlar nefes alma olanağına sahip olacak. Bölge halkının büyük bir ihtiyacını karşılayacak spor parkında çocuk oyun alanı ve yeşil alan da bulunuyor.
Pandemi döneminde sağlığın her şeyden önemli olduğunu hatırlatan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Pandemi nedeniyle evlerine kapanan vatandaşlarımıza bu park ilaç gibi gelecek. Sağlık için spor yapmanın çok önemli olduğunu anladığımız şu günlerde spor parkına gelecek vatandaşlarımız nefes alabilecekler. Bu bölgede ayrıca Çankaya Evi ile kapalı yüzme havuzumuzun da temelini en kısa sürede atacağız” diye konuştu.

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