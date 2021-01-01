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Karar yanlış anlaşıldı, yılın ilk Cuma namazına katılım az oldu

SİVAS HABERLERİ  | 01.01.2021 15:56 | Son Güncelleme

Yılbaşı kısıtlaması yanlış anlaşılınca Sivas’ta yılın ilk Cuma namazına katılım düşük oldu.Korona virüsü tedbirleri kapsamında 4 gün sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması dün saat 09.00 itibari ile başladı.

Yılbaşı kısıtlaması yanlış anlaşılınca Sivas’ta yılın ilk Cuma namazına katılım düşük oldu.
Korona virüsü tedbirleri kapsamında 4 gün sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması dün saat 09.00 itibari ile başladı. Yapılan duyurularda vatandaşların evlerine en yakın camiye Cuma namazına gidebileceği açıklanmıştı. Sivas’ta vatandaşlar yeni yılın ilk Cumasını kendilerine en yakın camilerde kıldı. Duyurudan haberdar olmayan vatandaşlar ise Cuma namazına gitmeyince her hafta dolup taşan kent meydanında ki Kale caminde ise katılımın az olduğu görüldü. Bu nedenle neredeyse her hafta dolan ve dışarılara taşan Kale cami neredeyse boş kaldı.

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Sivas Namaz Vakitleri 1 Ocak Cuma

İmsak
06:16
Sabah
07:46
Öğle
12:40
İkindi
15:04
Akşam
17:25
Yatsı
18:49

Sivas Nöbetçi Eczaneler 1 Ocak Cuma

Aslan Eczanesi
Merkez
Berkay Eczanesi
Merkez
Elif Eczanesi
Merkez
Yörükoğlu Eczanesi
Merkez
Adil Eczanesi
Sarkisla
Can Eczanesi
Yildizeli
Gözde Eczanesi
Zara
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