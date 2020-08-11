YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Karasinekle mücadeleye ipli çözüm

Karasinekle mücadeleye ipli çözüm

DENİZLİ HABERLERİ  | 11.08.2020 12:37 | Son Güncelleme

Türkiye’de ilk defa bir belediye tarafından kullanılan kimyasal madde içermeyen yapışkan ip, karasineklere çözüm oluyor.Pamukkale Belediyesi, yaz aylarında vatandaşların sivrisinek, karasinek ve diğer haşere sorunlarıyla karşılaşmaması için ilaçlama çalışmalarını aralıksız devam ediyor.

Türkiye’de ilk defa bir belediye tarafından kullanılan kimyasal madde içermeyen yapışkan ip, karasineklere çözüm oluyor.
Pamukkale Belediyesi, yaz aylarında vatandaşların sivrisinek, karasinek ve diğer haşere sorunlarıyla karşılaşmaması için ilaçlama çalışmalarını aralıksız devam ediyor. Besicilikle uğraşan vatandaşların en büyük problemlerinden biri olan karasinek konusunda önemli bir çalışma yapan Pamukkale Belediyesi, hayvancılık yapan vatandaşların yanında oluyor. Kimyasal madde içermeyen yapışkan ip yöntemi ile çözüm üreten Pamukkale Belediyesi, Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri aracılığıyla bu hizmeti vatandaşlara ulaştırıyor. Pamukkale Belediyesi bu uygulamayı Türkiye’de ilk kullanan belediye olarak dikkat çekiyor. Yapışkan iple karasinek mücadelesinden ilçe genelinde bulunan yaklaşık 2 bin 700 besihane sahibi ücretsiz olarak yararlanıyor. Ekipler ayrıca besihanelerde karasineğin üremesine neden olan unsurların ilaçlamasını da yaparak bu sıkıntının büyümesinde de engel oluyor. Yeniköy Mahallesinde besicilik yapan Emine Akgün, yapışkan ip yöntemiyle hayvanlarının çok faydalandığını belirterek, “Uzun zamandan beri yapılan bu uygulama ile ineklerimiz sineklerden korunuyor. Bizleri bu imkanı sağlayan Pamukkale Belediye Başkanımız Avni Örki başta olmak üzere emeği geçen tüm personellere çok teşekkür ederim” dedi.

“Karasinekle mücadele çok önemli”
Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, turizm ilçesi olarak ön plana çıkan Pamukkale’nin aynı zamanda tarım ve hayvancılık konusunda da önemli bir konuma sahip olduğunu belirterek, “İlçemizin kırsal alanlarında hayvancılıkla uğraşan çok sayıda vatandaşlarımız var. Yaz aylarında besihanelerindeki en önemli sorunlardan biri de karasinek oluyor. Vatandaşlarımızın bu sorunla mücadelesinde Pamukkale Belediyesi olarak bizde yardımcı oluyoruz. Daha önceleri farklı yöntemlerle ve çeşitli ilaçlamalarla karasineklerle mücadele eden Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, şimdi de kimyasal madde içermeyen yapışkan ip yöntemiyle bu sorunu büyük ölçüde çözüme kavuşturuyor. Böylece diğer canlılara da zarar vermemiş oluyoruz. Biz Pamukkale’de yaşayan herkesin mutluluğu için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Yaşadıklarımız sadece bizi ilgilendirir''Yaşadıklarımız sadece bizi ilgilendirir'
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor topbaşı yaptı

Kayserispor topbaşı yaptı

Yangın seferber etti

Yangın seferber etti

Başkan Günel’den "esnafa konser" açıklaması

Başkan Günel’den "esnafa konser" açıklaması

Yatağan’da asker eğlenceleri iptal edildi

Yatağan’da asker eğlenceleri iptal edildi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki: "Projeleri takip ediyorum"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki: "Projeleri takip ediyorum"

Konya’da kamu araçları İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis edildi

Konya’da kamu araçları İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis edildi

Denizli Namaz Vakitleri 11 Ağustos Salı

İmsak
04:37
Sabah
06:09
Öğle
13:14
İkindi
17:01
Akşam
20:09
Yatsı
21:35

Denizli Nöbetçi Eczaneler11 Ağustos Salı

Çiftçi Eczanesi
Merkezefendi
Merkezefendi Eczanesi
Merkezefendi
Moralıoğlu Eczanesi
Merkezefendi
Sıhhat Eczanesi
Merkezefendi
Aydın Eczanesi
Pamukkale
Pelitlibağ Eczanesi
Pamukkale
Yeni Hilal Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Denizli’de bir haftada 92 trafik kazası meydana geldi

Denizli’de bir haftada 92 trafik kazası meydana geldi

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Trabzonspor kafilesi, Denizli’ye geldi

Trabzonspor kafilesi, Denizli’ye geldi

10 metre yükseklikten düşen kaynak ustası hayatını kaybetti

10 metre yükseklikten düşen kaynak ustası hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.