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Karasu Çayı doğal güzelliği ile fotoğraf tutkunlarının gözde mekanı haline geldi

MARDİN HABERLERİ  | 06.12.2020 12:44 | Son Güncelleme

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde bulunan Karasu Çayı ve vadisi doğal güzelliği ile fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı oldu.Karasu Çayı yaz ayları doğa güzelliği ile ziyaretçi akınına uğrarken, son dönemlerde oluşan renk cümbüşü fotoğraf tutkunlarının gözde mekanı haline geldi.

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde bulunan Karasu Çayı ve vadisi doğal güzelliği ile fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı oldu.
Karasu Çayı yaz ayları doğa güzelliği ile ziyaretçi akınına uğrarken, son dönemlerde oluşan renk cümbüşü fotoğraf tutkunlarının gözde mekanı haline geldi. Karasu Çayına ziyarete gelen fotoğraf tutkunlarından Eyüp Çelik isimli vatandaş bölgeye hayran kaldığını söyledi. Çelik, "Ben Şanlıurfa’da ikamet ediyorum. Ama Mazıdağı’na çalışmaya geldim. Karasu Çayını yaz aylarında bir defa ziyaret etmiştim. Bu dönemde de ziyaret etme şansını buldum. Yaz mevsiminde ayrı bir güzelliğe sonbaharda ayrı bir güzelliğe sahiptir" dedi.

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