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Karasu Nehri’nde 110 kiloluk turna balığı oltaya takıldı

21.11.2023 10:29 | Son Güncelleme:
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Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde Karasu Nehri’nde bir balıkçının oltasına 110 kiloluk Fırat turnası balığı takıldı.

Karasu Nehri’nde 110 kiloluk turna balığı oltaya takıldı

Erzincan’da yaklaşık 40 yıldır balıkçılıkla uğraşan Erdoğan Mercan, Kemaliye’den de geçen Karasu Nehri’nde balık avlamaya gitti. Mercan, burada avladığı dev turna balığını tezgâhında sergileyerek satışa çıkardı. Yoldan geçen vatandaşlarda dev balığı büyük bir ilgi ile izledi. Yaklaşık 110 kilo, 1 metre 50 santim uzunluğunda olan balığın etrafında toplanan vatandaşlar hayretlerini gizleyemedi. İlk defa dev bir balık gördüklerini söyleyen vatandaşlar dikkatle inceledikleri balığın fotoğraf ve videosunu çekerek anı ölümsüzleştirdi. Balıkçı Erdoğan Mercan konuşmasında, turna balığını yakalamanın zor olduğunu, yakaladığı balığın kilosunun ise 250 liradan satışa sunulduğunu belirterek, “Öyle herkesin yakalaması mümkün değil. Bu balık 100-110 kilo civarında. Kırmızı etten ucuza satıyoruz. Et 400 lira, bu balık 250 lira” dedi.

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