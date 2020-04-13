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Karasu Nehri'nde 60 ve 75 kilo ağırlığında iki turna balığı yakalandı

ERZİNCAN HABERLERİ  | 13.04.2020 13:09 | Son Güncelleme

Balıkçı Gültekin Güzelkabaağaç: - "Balıkların birini arkadaşımla sudan çıkarmak için 3-4 saat uğraştık. Diğerini de yaklaşık bir saat uğraştıktan sonra sudan çıkardık. Nasibimiz varmış, her iki balığı çektik aldık"

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da, Karasu Nehri'nde yakalanan 60 ve 75 kilo ağırlığındaki iki turna balığı ilgi odağı oldu.

Kentte 40 yıldır balıkçılık yapan 55 yaşındaki Gültekin Güzelkabaağaç, Kemaliye ilçesi yakınlarında Karasu Nehri'nde avlanırken oltalarına turna balıkları takıldı.

Güzelkabaağaç'ın yaklaşık dört saatlik uğraşıyla yakaladığı 160 ile 180 santimetre uzunluğundaki balıkların, 60 ve 75 kilo ağırlığında oldukları anlaşıldı.

Kent merkezindeki Yeni Mahalle'de bulunan Cumartesi Pazarı'ndaki tezgahta kilosu 40 liradan satışa sunulan balıklar ilgi odağı oldu.

Bazı vatandaşlar, turna balıklarının cep telefonuyla fotoğrafını çekti.

Balıkçı Güzelkabaağaç, gazetecilere yaptığı açıklamada, uzun yıllardır balık avcılığıyla uğraştığını belirterek, şunları söyledi:

"Oltalarımızı 'Ya Allah ya bismillah' deyip atıyoruz. Ondan sonra sabırla bekliyoruz. Şansımıza bu balıklar oltaya düştü. Biri kamış oltasına, diğeri ise dip oltasına düştü. Balıkların birini arkadaşımla sudan çıkarmak için 3-4 saat uğraştık. Diğerini de yaklaşık bir saat uğraştıktan sonra sudan çıkardık. Nasibimiz varmış, her iki balığı çektik aldık. Yakaladığımız balıkları ekmek parasını çıkarmak için getirip pazarda satıyoruz. Büyük balığımız 75 kilo geldi, diğeri de 60 kilo geldi."

Bu tür balıkları yakalamak için yoğun çaba sarf ettiklerini anlatan Güzelkabaağaç, "Bu balıkları yakalamak için gittiğimiz yerde 3-4 gün konaklıyoruz. Şu an kilosunu 40 liradan satıyoruz. Çok güzel bir eti var, herkese de tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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