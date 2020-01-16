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  4. Karasu’da 7 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Karasu’da 7 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

SAKARYA HABERLERİ  | 16.01.2020 21:14 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Karasu ilçesinde emniyet ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarda 13 adet suç kaydı ve 7 yıl 6 ay 2 gün hapis cezasıyla 3 bin 740 TL adli para cezası olduğu tespit edilen şahıs yakalandı.Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda L.Ö.

Sakarya’nın Karasu ilçesinde emniyet ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarda 13 adet suç kaydı ve 7 yıl 6 ay 2 gün hapis cezasıyla 3 bin 740 TL adli para cezası olduğu tespit edilen şahıs yakalandı.
Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda L.Ö. isimli şahsa yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) esnasında 4 adet basit yaralama, 3 adet tehdit, 1 adet mala zarar verme, 1 adet taksirle ölüme neden olma, 1 adet yaralama, 2 adet kullanmak için uyuşturucu madde satın almak veya kabul etmek, 1 adet hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından toplam 13 adet aranması olduğu tespit edildi. Şahsın ayrıca 7 yıl 6 ay 2 gün ve 3 bin 740 TL para cezası olduğu öğrenildi. Polis ekiplerince gerekli adli işlemlere başlanıldı.

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