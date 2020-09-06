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Karasu’da 8 ayrı noktada 70 polis ile denetim

SAKARYA HABERLERİ  | 06.09.2020 00:14 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Karasu ilçesinde 8 ayrı noktada 70 polis ile yapılan denetimler kapsamında bin 293 kişi ve 378 araç sorgulandı.Karasu ilçesinde saat 21.00-23.00 arasında Karasu Kaymakamlığı ile İlçe Emniyet Müdürlüğünce 8 ayrı noktada 70 polis ile ‘Güvenliğimize ve Geleceğimize Destek Olalım’ kapsamında denetimler gerçekleştirildi.

Sakarya’nın Karasu ilçesinde 8 ayrı noktada 70 polis ile yapılan denetimler kapsamında bin 293 kişi ve 378 araç sorgulandı.

Karasu ilçesinde saat 21.00-23.00 arasında Karasu Kaymakamlığı ile İlçe Emniyet Müdürlüğünce 8 ayrı noktada 70 polis ile ‘Güvenliğimize ve Geleceğimize Destek Olalım’ kapsamında denetimler gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde bin 293 şahıs ve 378 araç sorgulandı. 51 adet lokanta, restoran ve kafe denetlenirken, korona virüs ve evden hırsızlık konusu ile ilgili gerekli bilgilendirmeler yapan ekiplerce, evden hırsızlık konusu ile ilgili bin adet bilgilendirici broşür vatandaşlara dağıtıldı. Yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı öğrenildi.

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