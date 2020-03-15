Karasu’da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde 2 kişi arasında çıkan tartışmada 1 kişi bıçakla yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerince kısa sürede yakalanan olayın şüphelisi ise adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün akşam Karasu ilçesi İncilli Mahallesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.Y. ile B.Ş. isimli 2 kişi arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşünce, B.Ş. isimli şüpheli yanında bulundurduğu bıçak ile B.Y.’yi yaraladı. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Karasu İlçe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. B.Y. buradaki tedavisinin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilirken, olayın şüphelisi B.Ş. ise kısa bir süre sonra polis ekiplerince yakalandı. Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

