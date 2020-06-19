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Karasu’da maskesiz sokağa çıkanlara ceza

SAKARYA HABERLERİ  | 19.06.2020 20:53 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Karasu ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında ilçede maske takmayan 13 kişiye toplamda 13 bin lira para cezası kesildi.Dünyada ulusal pandemi olarak ilan edilen korona virüsün normalleşme sürecinde daha fazla yayılmasını önlemek için tedbirler alınmaya devam ediyor.

Sakarya’nın Karasu ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında ilçede maske takmayan 13 kişiye toplamda 13 bin lira para cezası kesildi.
Dünyada ulusal pandemi olarak ilan edilen korona virüsün normalleşme sürecinde daha fazla yayılmasını önlemek için tedbirler alınmaya devam ediyor. 1 Haziran’da başlayan normalleşme süreci ile beraber birçok kuralı ihlal eden bazı vatandaşlar alınan tedbirlere uymamaya başladı. Ekipler ise tedbirlere uymayan ve maskesiz sokağa çıkan vatandaşlara cezai işlem uyguluyor. Bu kapsamda Sakarya’nın Karasu ilçesinde yapılan denetimler sonucunda maskesiz sokağa çıkan 13 kişiye biner liradan toplamda 13 bin lira para cezası kesildi.

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Akşam
20:40
Yatsı
22:30

Sakarya Nöbetçi Eczaneler19 Haziran Cuma

Kent Eczanesi
Yenikent
Pınar Eczanesi
Adapazari
Tunçbılek Eczanesi
Adapazari
Aile Eczanesi
Akyazi
Balaban Eczanesi
Arifiye
Hilal Eczanesi
Erenler
Ferizli Eczanesi
Ferizli
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