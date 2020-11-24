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Karasu’da öğretmenler günü coşkusu

SAKARYA HABERLERİ  | 24.11.2020 12:21 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Karasu ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü büyük coşkuyla kutlandı.24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Karasu ilçesinde bulunan Kaymakamlık binası önünde bir tören düzenlendi.

Sakarya’nın Karasu ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü büyük coşkuyla kutlandı.
24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Karasu ilçesinde bulunan Kaymakamlık binası önünde bir tören düzenlendi. Düzenlenen törene; İlçe Kaymakamı Dr. Ahmet Naci Helvacı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Çetin Turhan, ilçe protokolü ve öğretmenler katıldı. Atatürk anıtına çelengini sunmasıyla başlayan tören sonrasında saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Turhan, günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaparak, “Öğretmen her şey değil ama her şeye açılan bir kapıdır. Öğretmen, şairlerin gönlündeki sevdalı şiir, rüzgarın önündeki türkü, bebeklerin kulaklarındaki ninni, bayrakta ay yıldız, üstümüze doğan bir güneş” dedi.

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