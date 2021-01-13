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Karasulu öğrencilerden TÜBİTAK başarısı

13.01.2021 19:30 | Son Güncelleme:
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TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nda dereceye giren öğrenciler, Karasu İlçe Kaymakamı Dr.

TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nda dereceye giren öğrenciler, Karasu İlçe Kaymakamı Dr. Ahmet Naci Helvacı ile bir araya geldi.
Karasu Şehit Üsteğmen İbrahim Abanoz Anadolu Lisesi 12.sınıf öğrencileri Sinemnur Yavrum ile Emine Erdoğan’ın hazırladıkları ‘Sanat terapisine dayalı grupla psikolojik danışmanın üniversite sınavına hazırlanan 12. sınıf öğrencilerinin sınav kaygısına etkisi’ adlı proje ile TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nda 870 proje içerisinden Türkiye ikincisi olmayı hak kazandı. Bu doğrultuda TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nda dereceye giren öğrenciler, Karasu İlçe Kaymakamı Dr. Ahmet Naci Helvacı ile bir araya geldi. Öğrencileri başarılarından ötürü tebrik eden Helvacı, başarı belgelerini takdim etti. Öğrencilere üniversite sınavlarında ek 25 puan da kazandıran proje yarışmasında dereceye giren 12.sınıf öğrencileri Sinemnur Yavrum ile Emine Erdoğan; Okul Müdürü Mehmet Aykut Bozkurt ve danışman öğretmenleri Barış Örgen ile İlçe Kaymakamı Dr. Ahmet Naci Helvacı’yı ziyaret etti. Ziyarette kendilerine İlçe Milli Eğitim Müdürü Çetin Turhan da eşlik etti. Projenin içeriği ile ilgili bilgi alan Helvacı, başarılarından dolayı öğrencileri tebrik ederek danışman öğretmen Örgen ve öğrencilere başarı belgelerini takdim etti.
2018 yılında TÜKİTAK yarışmasından sosyoloji alanında Türkiye birincilikleri olduğunu belirten Tarih Öğretmeni Barış Örgen, “Bu yıl öğrencilerimiz, üniversite sınavlarına girecek. Onların üniversite hedeflerine ulaşmaları noktasında çok büyük artısı oldu. Bu proje yarışmasında çok güzel deneyimler de kazanmış olduk. Okul Müdürümüze, öğrencilerimize, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.
Projenin işe yaradığını ve 11. sınıf öğrencilerinin sınav kaygısını azalttığını belirten Emine Erdoğan ise, “Okulda sürekli bir sınav ortamı olduğu için 12.sınıf öğrencilerinin bir kaygı içerisinde olduklarını görüyorduk. Biz de ister istemez geriliyorduk. O yüzden, ‘Bunun üzerine neden yoğunlaşmayalım’ dedik. İlk etapta Barış hocamıza danıştık. Ardından ilçemizdeki Psikolojik Danışmanlık Merkezi’ne giderek Psikolojik Danışman ve Aile Terapisti Özden Yılmaz Bilgin’den konu ile ilgili destek aldık. Destek veren herkese teşekkür ederiz” diye konuştu.

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