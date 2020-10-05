Karataş’a karayolları standardında yol

Adana Büyükşehir Belediyesi, Karataş’ın girişindeki Atatürk Caddesi’nin altyapı sorununu giderdikten sonra caddeyi karayolları standartlarında asfaltladı.

Adana’nın Doğu Akdeniz’e kıyısı bulunan iki ilçesinden biri olan Karataş’ta, altyapı çalışmaları ile, bozuk yolların yenilenmesi, onarımı, kaldırım, bordür parke çalışmaları aralıksız sürüyor. ASKİ’nin yağmur suyu ve içme suyu şebekesi çalışması gerçekleştirdiği Karataş’ta, yolların bakımı ve yaması yapılırken, parke, bordür ve kaldırım çalışmaları da gerçekleştiriliyor.

Karataş’ın Adana istikametinde ilçenin girişi olan Atatürk Caddesindeki altyapı iyileştirme çalışmaları tamamlandı. İlçenin girişindeki 4.1 kilometrelik her biri 10 metre genişliğindeki çift yönlü caddede Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol Şube Müdürlüğü ekipleri de asfaltlama çalışması gerçekleştirdi. Altyapı çalışmalarının tamamlandığı gidiş-dönüş toplam 8.2 kilometrelik 10 metre genişliğindeki caddeyi ekipler önce freze ile kazıyarak eski asfaltı temizledi. Büyükşehir ekipleri caddenin karayolları standartlarına uygun olması için binder ve aşınma asfalt uygulaması yapıyor. Bitümlü sıcak asfalt uygulanan cadde uzun ömürlü bir yol olarak halkın hizmetine sunuldu. Yol müdürlüğü ekipleri ayrıca cadde üzerinde kaldırım ve orta refüj çalışmalarına da başladı.

Başkan Zeydan Karalar’ın göreve gelmesinin hemen ardından 94 km’lik su isale hattının temeli atılarak Karataşlıların asbestli borulardan su içmemesi için hummalı bir çalışma başlatıldı. İlçeye 30-40 yıl hizmet edecek arıtma tesisi de SUKAP kapsamında, yüzde 50’si hibe, yüzde 50’si Büyükşehirin ödeyeceği hibe şeklinde hayata geçirilecek.

