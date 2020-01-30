Karatay 24. EMITT Fuarı’nda büyük ilgi gördü

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi de sahip olduğu tarihi, kültürel ve doğal güzellikleriyle 1997 yılından itibaren turizm sektörünün ilgisini çeken EMITT Fuarı’nda stant açarak söz konusu değerlerini Türkiye ve dünyaya tanıttı.

Konya Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerin birlikte yürüttüğü projeyle Konya ve ilçelerine ait birbirinden önemli değerler ve ürünler, fuarda yerli-yabancı turistler ile turizm ve seyahat firmalarının beğenisine sunuldu.

Karatay standı ziyaretçi akınına uğradı

Karatay Belediyesi’nin standını ziyaret eden vatandaşlara Karatay’ın tarihi ve kültürel yönleri ile ilgili bilgiler aktaran yetkililer, ziyaretçileri Karatay’ı görmeye davet etti. Yöresel ürünler, tarihi ve doğal güzellikleriyle Karatay’ın her alanda tanıtımı yapılan stant, fuar süresince ziyaretçi akınına uğradı.

Karatay Belediyesi’nin standını ziyaret eden İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve Antalya Valisi Vali Münir Karaloğlu, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’dan çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca Karatay Belediyesi standına gösterilen ilgi dolayısıyla çok mutlu olduklarını belirterek, Karatay’ın son yıllarda turizm alanında yaptığı çalışmaların bu ilginin payı olduğunu söyledi.