Karatay Belediyesi Hizmet Masası’na 2020’de 37 bin 700 başvuru yapıldı

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi; Hizmet Masası, CİMER, whatsapp başvurularının yanı sıra sosyal medya ağlarını 2020’de daha da geliştirerek vatandaşlara en iyi hizmeti vermeyi sürdürdü. Vatandaştan gelen başvuru ve talepleri titizlikle çalışarak çözüme kavuşturan Karatay Belediyesi, 7/24 belediyecilik hizmeti sunarak Türkiye’deki belediyelere model oluyor.

Fiziki ve altyapı belediyecilik uygulamalarıyla örnek çalışmalara imza atmaya devam eden Karatay Belediyesi, sosyal belediyecilikte de vatandaşa daha etkin, çözüm odaklı, etkileşimli ve kaliteli uygulamalarla hizmet ediyor. Bu kapsamda vatandaşla iletişimi artırarak belediye hizmetlerine ayna olan Karatay Belediyesi, sosyal mecra ve teknolojik alanda etkin iletişimi sağlayıp, kurumsal imajın gücüne model oluşturuyor. Karataylıların her türlü talebine karşılık verebilecek şekilde hizmet veren Karatay Belediyesi, özellikle de vatandaşların kaliteli hizmet alarak memnuniyetini ve mutluluğunu en ön planda tutuyor. Halkla ilişkiler ve ulaşılabilirlik faaliyetleriyle Türkiye’de örnek çalışmalar yürüten Karatay Belediyesi, hizmet masası aracılığıyla belediye ve vatandaş arasında güçlü iletişim ağını sağlıyor. Dilekçe, elektronik posta, resmi evrak gibi alt birimleriyle hizmet veren Hizmet Masası 2020 yılında 37 bin 700 bin kişiye hizmet verdi. Hizmet Masası aracılığıyla vatandaşların belediyeden hizmet alma konforunu artıran Karatay Belediyesi ulaşılabilirlik faaliyetleri ile 2021 yılında da yeni uygulamaları hayata geçirmeye devam edecek.

Başvurular en kısa sürede çözüme kavuşturuluyor

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Hizmet Masası’nın bugüne kadar yüz binlerce vatandaşın istek ve talebini aldığını ve söz konusu taleplerin çözüme kavuşturulması için önemli rol üstlendiğini, vatandaşla aralarında güzel bir köprü olduğunu söyledi. Başkan Hasan Kılca, “Gönül Belediyeciliği anlayışıyla vatandaşlarımızın belediye hizmetleri konusundaki memnuniyetini güçlendirmeyi hedefliyoruz. Belediye olarak kaliteli hizmet üretmenin yanında hemşehrilerimizin ulaşılabilirliğine ayrı bir önem veriyoruz. Gerek elektronik ortamda gerek telefonda gerekse yüz yüze iletişimde zaman zaman farklı uygulamaları hizmete sunuyoruz. Hizmet Masası aracılığıyla da bunu başarmayı ve belediyeyle vatandaş arasında güçlü bağ kurmaya gayret ediyoruz. 2020 yılında 37 bin 700 Karataylı hemşehrimiz, Hizmet Masası’na başvurdu. Personelimiz, bu başvuruları konularına göre ilgili birimlerimize ileterek söz konusu başvurunun en kısa zamanda cevaplanması veya çözümlenmesi için gayret gösteriyor” dedi.