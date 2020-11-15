Karatay Belediyesi İmar Kanunu’nun 18. Maddesiniuygulamaya devam ediyor

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, hem ilçe genelinde imar planının gerçekleştirilmesi, hem düzenli şehirleşmenin sağlanması ve hızlandırılması hem de ruhsatlı yapılaşmanın teşvik etmek amacıyla, daha önce imar uygulaması yapılmamış bölgelerde İmar Kanunu’nun 18’inci Maddesi’ni uygulamaya devam ediyor.

Karatay sınırları içinde imar planının tahakkukunu sağlamak, şehirleşmeyi hızlandırmak, ruhsatlı yapılaşmayı teşvik etmek, düzenli şehirleşmeyi sağlamak ve yeteri kadar imar parseli üretmek amacı çalışmalarına devam eden Karatay Belediyesi, bu kapsamda yürürlükteki 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18’inci Maddesi’ni hızlı ve sağlıklı bir şekilde uygulamaya devam ediyor.

30 mahallede 54 farklı düzenleme sahasında imar uygulaması yapıldı

Karatay Belediyesi, 2019 yılı Nisan ayından bu yana Karaaslan Dede, Karaaslan Üzümcü, Çatalhüyük, İstiklal, Saraçoğlu, Erler, Başak, Şatır, Karakulak, Kumköprü, Mengene, Orhangazi, Doğuş, Akabe, Çayır, Mezbaha(Fetih), Nakipoğlu, Akçeşme, Kerimdede, Sarıyakup, Küçüksinan, Keykubat, Kalenderhane, Aziziye, Emirgazi, Fevziçakmak, Hacıyusufmescit, Şeyhulemarecepağa, Elmacı ve Hacıibali mahallelerinde 54 farklı düzenleme sahasında yaklaşık 11 milyon 257 bin 237 metrekarelik alanda 18. Maddesi’ne istinaden imar uygulaması yaptı. Yapılan imar uygulamalarından 4 milyon 806 bin 4 metrekarelik alanı kapsayan 32 adet düzenleme sahası, Karatay Tapu Müdürlüğü’nde tescil edilerek yeni imar tapuları hak sahiplerine dağıtıldı. 886 bin 812 metrekarelik 5 adet düzenleme sahasının tescil işlemleri ise Karatay Tapu Müdürlüğü’nde devam ediyor. 1 milyon 25 bin 564 metrekarelik 3 adet düzenleme sahasının arazi ve büro kontrolleri de Konya Kadastro Müdürlüğü’nde devam ediyor. Ayrıca 4 milyon 538 bin 857 metrekarelik 14 adet düzenleme sahasının dağıtım ve askı ilan süreçleriyle ilgili çalışmalar ise Karatay Belediyesi’nde yapılmaya devam ediliyor.