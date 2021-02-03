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Karatay Belediyesi’nden taksici ve dolmuşçulara hijyen seti

03.02.2021 15:55 | Son Güncelleme:
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Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi ilçedeki bütün taksi ve şehir içi minibüs hareket merkezlerine dezenfektan, maske ve bilgilendirici broşürden oluşan temizlik seti desteği verdi.Korona virüs salgınıyla mücadele için ilk günden itibaren seferberlik ilan eden Karatay Belediyesi, hayata geçirdiği birçok uygulama, karar ve projelerle Karataylıların yanında olmaya devam ediyor.

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi ilçedeki bütün taksi ve şehir içi minibüs hareket merkezlerine dezenfektan, maske ve bilgilendirici broşürden oluşan temizlik seti desteği verdi.
Korona virüs salgınıyla mücadele için ilk günden itibaren seferberlik ilan eden Karatay Belediyesi, hayata geçirdiği birçok uygulama, karar ve projelerle Karataylıların yanında olmaya devam ediyor. Bu kapsamda korana virüs salgınının daha fazla yayılmasını önlemek amacıyla tedbirlerini artıran Karatay Belediyesi, bugüne kadar vatandaşlara 500 binin üzerinde maske desteğinde bulundu. 23 bin esnafa da dezenfektan desteğinde bulunan Karatay Belediyesi, son olarak taksiciler ile Samanpazarı ve Karatay Otobüs Terminali (Eski Garaj) içerisindeki şehir içi minibüs hareket merkezine de dezenfektan, maske, bilgilendirici broşürden oluşan temizlik seti desteği verdi. Vatandaşlarla doğrudan iletişime geçen taksi ve dolmuş şoförlerine maske, dezenfektan ve bilgilendirici broşür dağıtan Karatay Belediyesi böylece esnafa destek vermenin yanında insan sağlığının korunmasına da katkı sağlamış oldu.
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, normal hayata dönüşün daha sağlıklı seyredebilmesi için ilçe genelinde çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirtti. Başkan Hasan Kılca, dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkileyen salgına karşı topyekûn bir mücadele verdiklerini söyleyerek, “Bu anlamda Karatay Belediyesi olarak hemşehrilerimizin sağlığını olumlu yönde etkileyecek her türlü çalışma içerisindeyiz. Bu çalışmalarımızın önemli bir kısmını da salgının etkisini azaltacak maske ve dezenfektan desteğini oluşturuyor. Bu kapsamda maske, dezenfektan ve bilgilendirici broşürden oluşan temizlik setlerimizi ilçemiz genelindeki bütün minibüs ve taksi duraklarına teslim ettik. Zira, gün içinde toplu ulaşımı kullanan vatandaşlarımızın ve esnafımızın sağlığı son derece önemli. Karatay Belediyesi olarak virüsün vatandaşlar arasında yayılım hızını en aza indirmek için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
Dezenfektan ve maske dağıtımından büyük mutluluk duyduklarını ifade eden taksi ve dolmuş şoförleri ise pandemi sürecinde desteklerini her zaman sürdüren Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’ya teşekkür etti.

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