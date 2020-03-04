Karatay Belediyespor, jimnastikteki iddiasını da gösterdi

Karatay Belediyespor Kulübü jimnastik takımı sporcuları, 28 Şubat ile 1 Mart tarihleri arasında Mersin’de gerçekleştirilen Artistik, Ritmik, Trampolin ve Aerobik Jimnastik Türkiye Şampiyonasında önemli başarılar elde etti.

Bu yıl 28 Şubat ile 1 Mart tarihleri arasında Mersin’de gerçekleştirilen Artistik, Ritmik, Trampolin ve Aerobik Jimnastik Türkiye Şampiyonası sona erdi. Karatay Belediyespor Kulübü jimnastik takımı, 25 ilden toplamda 482 sporcunun katıldığı şampiyonada önemli başarılar elde etti. Şampiyonada mindere çıkan kulüp sporcusu Emirhan Danış, 15-16 yaş Trampolin Jimnastik kategorisinde Türkiye 2.’si olarak gümüş madalya aldı. 10-12 yaş Jimnastik Trampolin kategorisinde ise Abdullah Mehmet Tükel ve Furkan Erkıç ise, rakiplerini bir bir geçerek finalde yarışma hakkı kazandı.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, “Artistik, Ritmik, Trampolin ve Aerobik Jimnastik Türkiye Şampiyonasında önemli bir başarı sağlayan jimnastikçileri ve antrenörlerini tebrik etti.

“Elde edilen bu başarılar artarak devam edecek”

Başkan Hasan Kılca, “Karatay Belediyespor Kulübümüze bağlı takımlarımızın elde ettikleri başarılarla hepimiz gurur duyuyoruz. Hem bizlerin hem hocalarımızın hem de kıymetli yavrularımızın gayretlerinin sonuçlarını gördükçe gerçekten çok mutlu oluyoruz. Sporcularımız bu başarılarıyla sadece bizler veya kendileri için değil kendilerinden sonra gelen sporcu kardeşlerine de örnek oluyorlar. Ben bu vesileyle her geçen gün hedef büyüten ve gelecek nesiller için birer rol model olan tüm sporcu kardeşlerime ilçemiz adına teşekkür ediyor, sporcularımızı, onların bu başarılarında emeği olan teknik ve idari ekibimiz ile böylesine başarılı sporcular yetiştiren ailelerini de tebrik ediyorum. İnanıyorum ki elde edilen bu başarılar artarak devam edecek” ifadelerini kullandı.



