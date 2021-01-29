Karatay Kent Konseyi’nin fotoğraf yarışması sonuçlandı

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nin, gençlerin sosyal yaşamlarına katkı sunması amacıyla düzenlediği kitap ödüllü fotoğraf yarışmasının kazananları belli oldu.

Karatay Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından düzenlenen fotoğraf yarışmasında ödüller sahiplerini buldu. Yarışmada dereceye girenler kitap ve kitap hediye çeki kazandı. Her katılımcının en fazla 3 eserle katılabildiği yarışmada katılımcılar hayata bakışlarını ve algıladıklarını kendi objektiflerinden yansıtma fırsatı buldu. Kitap okumak konusunda gençleri teşvik etmek amacıyla düzenlenen fotoğraf yarışmasında 70 bin oy kullanılırken yarışmada ödül almaya hak kazananların isimleri belli oldu. Takipçiler tarafından dereceye girenlerin seçildiği yarışmada Ahmet Akkuş Mevlana temalı fotoğrafı ile en yüksek oyu alarak birinci oldu. Dereceye giren isimler ise Karatay Belediyesi Gençlik Meclisi’nin Instagram hesabından paylaşıldı.

Karatay Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisinin Instagram hesabından gerçekleştirilen yarışmada birinciye 500 TL, ikinciye 400 TL, üçüncüye 300 TL, dördüncüye 200 TL, beşinciye ise 100 TL değerinde Kitap Çeki hediye edildi. Yine yarışmada ilk 10’a girenlere de Prof. Dr. Numan Kurtulmuş’un “Türkiye’yi Yarınlara Taşımak” ve İbrahim Kalın’ın “Barbar Modern Medeni” kitapları armağan edildi.



