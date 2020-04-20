Karatay Termal Tatil Köyü, salgının bitmesiyle hizmete girecek

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi tarafından yaptırılan Karatay Termal Tatil Köyü’nün korona virüs salgını sonrası hizmete açılacağı bildirildi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, termal tesislerde incelemede bulunarak bilgi aldı. Başkan Kılca, İç Anadolu Bölgesi’nin önemli termal turizm, iş, toplantı merkezi olmaya aday tesislerin yapımının tamamlanarak hizmet vermeye hazır olduğunu söyledi.

Başkan Kılca, “ülkemiz çok zengin jeotermal potansiyele ve tedavi edici özelliği yüksek termal sulara sahip. Bunun zengin kültürel, doğal ve iklimsel özelliklerle birleşmesiyle ülkemize gelen turistlere benzersiz bir sağlık turizmi ortamı sunuyor. Karatay Belediyesi olarak bizler de bunun farkında olarak İsmil’de çok güzel bir termal tesis inşa ettik. Tesislerimizin yapımı tamamlandı ve şu anda hizmet verebilecek durumda. Ancak tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan korona virüs salgını dolayısıyla şu an için açılışını gerçekleştiremiyoruz. İnşallah ülke ve millet olarak bu salgının üstesinden gelir gelmez tesislerimizin açılışını gerçekleştirerek vatandaşlarımızın hizmete sunacağız” dedi.