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Karatay Termal Tatil Köyü, salgının bitmesiyle hizmete girecek

KONYA HABERLERİ  | 20.04.2020 12:45 | Son Güncelleme

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi tarafından yaptırılan Karatay Termal Tatil Köyü’nün korona virüs salgını sonrası hizmete açılacağı bildirildi.Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, termal tesislerde incelemede bulunarak bilgi aldı.

Karatay Termal Tatil Köyü, salgının bitmesiyle hizmete girecek

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi tarafından yaptırılan Karatay Termal Tatil Köyü’nün korona virüs salgını sonrası hizmete açılacağı bildirildi.
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, termal tesislerde incelemede bulunarak bilgi aldı. Başkan Kılca, İç Anadolu Bölgesi’nin önemli termal turizm, iş, toplantı merkezi olmaya aday tesislerin yapımının tamamlanarak hizmet vermeye hazır olduğunu söyledi.
Başkan Kılca, “ülkemiz çok zengin jeotermal potansiyele ve tedavi edici özelliği yüksek termal sulara sahip. Bunun zengin kültürel, doğal ve iklimsel özelliklerle birleşmesiyle ülkemize gelen turistlere benzersiz bir sağlık turizmi ortamı sunuyor. Karatay Belediyesi olarak bizler de bunun farkında olarak İsmil’de çok güzel bir termal tesis inşa ettik. Tesislerimizin yapımı tamamlandı ve şu anda hizmet verebilecek durumda. Ancak tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan korona virüs salgını dolayısıyla şu an için açılışını gerçekleştiremiyoruz. İnşallah ülke ve millet olarak bu salgının üstesinden gelir gelmez tesislerimizin açılışını gerçekleştirerek vatandaşlarımızın hizmete sunacağız” dedi.

“Amacımız şehrimizin turizm potansiyelini yukarıya çıkarmaktır”
Açılışla birlikte Türkiye’nin marka bir tesise daha kavuşacağına vurgu yapan Başkan Kılca, söz konusu yatırımın Konya turizmini daha da geliştireceğine inandığını belirterek, “Tesisimizde su oldukça kaliteli. 200 kişilik restoran, 100 ve 500’er kişilik çok amaçlı toplantı salonları, konferanslara, seminerlere, özel yemekli toplantılara, düğün-nikah ile çeşitli organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek nitelikteki tesislerimiz; bay, bayan ve çocuk termal havuzları, sauna, buhar odası ve hamamı, marketi, mescidi, kapalı çocuk oyun alanı ve açık otoparkıyla misafirlerini ağırlayacak. Misafirlerimiz, 110 bin metrekarelik alanda büfe-kafeteryası, camisi, her bloğa özel otopark alanı, açık voleybol-basketbol sahaları ve fitness alanında spor aktivitelerini gerçekleştirebilecek. Konforu ve şifalı suları aynı konseptte sunan tesisimizde günlük konaklama yapılmadan da bütün imkanlardan faydalanılabilecek. Amacımız termal turizmde oldukça iyi noktada olan ülkemizi daha da iddialı bir konuma taşımak ve şehrimizin turizm potansiyelini yukarıya çıkarmaktır” diye konuştu.

Karatay Termal Tatil Köyü, salgının bitmesiyle hizmete girecek

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Akınbey Eczanesi
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Damla Eczanesi
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Nurcan Eczanesi
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