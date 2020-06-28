Karatay’da 32 mahalleye zirai ambalaj toplama noktası oluşturuldu

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Karatay İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Karatay Ziraat Odası işbirliğiyle “KOP TEYAP ile Sağlıklı Üret, Sağlıklı Tüket” projesi hayata geçti.

Karatay Belediyesi tarafından çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen tarımsal üretimin yapılması, doğal kaynakların korunması, tarımda izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik ile güvenilir ürün arzının sağlanması amacıyla yeni bir proje daha hayata geçirildi. KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Karatay İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Karatay Ziraat Odası işbirliğiyle hayata geçen “KOP TEYAP ile Sağlıklı Üret, Sağlıklı Tüket” projesi kapsamında 32 mahalleye Zirai Ambalaj Toplama Noktaları oluşturuldu.

Bin üreticiye zirai ambalajların çevreye verdiği zararlar anlatıldı

Türkiye genelinde 2017 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde başlayan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen “Sıfır Atık”ın devamı niteliğindeki “KOP TEYAP ile Sağlıklı Üret, Sağlıklı Tüket”projesi kapsamında Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyeleri tarafından Karatay’daki 1000 üreticiye eğitimler verildi. Doğaya gelişi güzel bırakılan zirai ambalajların toprak, su fauna ve florasına verdiği zararların anlatıldığı, bitki koruma ürünleri kullanan üreticilere kullandıkları ilaçlarda doğru miktarda ve doğru zamanda kullanmalarının aktarıldığı eğitimler sonucunda kişisel koruyucu donanım kullanım alışkanlığı kazandırılması amacıyla da üreticilere tulum ve eldiven hediye edildi.