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Karatay’da dezenfeksiyon çalışmaları sürüyor

KONYA HABERLERİ  | 16.03.2020 13:14 | Son Güncelleme

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi tarafından başlatılan ve koronavirüsü başta olmak üzere birçok salgın hastalıkla mücadele kapsamındaki dezenfeksiyon çalışmaları aralıksız bir şekilde sürdürülüyor.Dünya nüfusunun büyük bir çoğunluğunu etkisi altına alan Yeni Tip Koronavirüsünün (COVID-19) yanı sıra diğer bulaşıcı ve salgın hastalıklarla mücadele Türkiye genelinde aralıksız devam ediyor.

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi tarafından başlatılan ve koronavirüsü başta olmak üzere birçok salgın hastalıkla mücadele kapsamındaki dezenfeksiyon çalışmaları aralıksız bir şekilde sürdürülüyor.
Dünya nüfusunun büyük bir çoğunluğunu etkisi altına alan Yeni Tip Koronavirüsünün (COVID-19) yanı sıra diğer bulaşıcı ve salgın hastalıklarla mücadele Türkiye genelinde aralıksız devam ediyor. Karatay Belediyesi de salgın hastalıkların ortaya çıkışıyla birlikte salgının yayılması önlemleri kapsamında geçtiğimiz hafta okulların tatil edilmesiyle birlikte ilçe genelindeki tüm okullarda dezenfeksiyon çalışması başlatmıştı. Dezenfeksiyon seferberliğini genişleten Karatay Belediyesi bu kapsamda Konya Adliyesi, Konya E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu, sağlık ocakları, karakollar ve Karatay İlçe Kaymakamlığında da dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi. Karatay Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yürütülen dezenfeksiyon çalışmaları, toplu yaşam merkezlerinde titiz bir şekilde sürdürülecek.

“Bireysel tedbirler de büyük önem taşıyor”
Çalışmaları değerlendiren Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, vatandaşların toplu hizmet aldıkları hemen her ortamda belli dönemlerde rutin olarak dezenfeksiyon işlemini uyguladıklarını hatırlatarak, son olarak ortaya çıkan salgın hastalıkla birlikte söz konusu çalışmalarını daha da sıklaştırıp genişlettiklerini söyledi. Başkan Kılca, “Karatay genelinde zaten periyodik aralıklarla yürüttüğümüz dezenfeksiyon işlemlerini koronavirüse karşı korunma tedbirleri kapsamında şu anda yoğunlaştırmış bulunuyoruz. Geçtiğimiz hafta ilçemiz genelindeki tüm okullarımızda başlattığımız dezenfeksiyon çalışmalarımızı Konya Adliyesi, Konya E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu, sağlık ocakları ve ilçe kaymakamlığımızda da gerçekleştirdik. Amacımız, hepimiz için oldukça hassas olan süreçte tüm virüslere karşı hem sağlam bir koruma kalkanı oluşturmak hem de vatandaşlarımızın sağlığı için hijyen faktörünü ön planda tutmaktır. Ekiplerimiz bu manada çok yoğun bir çalışma sergiliyor. Dezenfektan ilaçlarla tüm toplu ve ortak kullanım alanlarını steril hale getirme gayreti içerisindeyiz. Elbette bu çalışmalarımızın yanı sıra, bireysel tedbirler de büyük önem taşıyor. Bu manada vatandaşlarımız da, kişisel olarak gerekli tedbirleri kesinlikle elden bırakmamalıdır. İnşallah bu süreci de hep birlikte doğru adımlar atarak inşallah nihayete erdireceğiz” ifadelerini kullandı.

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