Karatay’da Kent Konseyi 2020 yılı Genel Kurul Toplantısı

“Amacımız hep beraber ilçemize bir katma değer oluşturabilmek”

Abdürahim Arslan, ilçedeki tüm dinamiklerle işbirliği içerinde olacaklarını kaydederek, "Burada bulunan ve katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Önemli olan kenti sahiplenmektir, birlikte yönetmektir. Kent Konseyi’nin ana görevi de ortak aklı yakalamaktır. Temel amacımız hep beraber ilçemize bir katma değer oluşturabilmek. Bu bağlamda Belediye Başkanımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Bize güvendi, hep yanımızda oldu. Yine Karatay Kaymakamımız Abdullah Selim Parlar’a tüm çalışmalarımızda büyük destek sağladı. Geniş katılımlı bir oluşumla Mevlana şehrine hizmet etmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

“Hemşehrilerimizin Konya ve Karatay için önereceği her fikre açığız”

Kent Konseylerinin yerel yönetimlerin hizmetlerine katkısına değinen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ise, "Kent Konseyi bünyesinde yapılan çalışmaların ne kadar önemli olduğunu değişen ve gelişen dünyada artık hep beraber görüyoruz. Kent Konseyimiz kısa süre önce göreve başladı ve ilçemize uyum içerisinde hizmet ediyor. Toplumumuzun her kesimini Mevlana’nın hoşgörüsü ile kucaklıyoruz. Bunun için de konseyimiz bir çalışma platformudur. Bu konsey tüm vatandaşlarımızın kendini ifade edebileceği bir çatı ve şemsiyedir. Hemşehrilerimizin Konya ve Karatay için önereceği her fikre açığız ve uygun olan her şeyi yapacağımızı vaat ediyorum. Siyasi görüşü, düşüncesi, fikri ne olursa olsun şehrin menfaatine olacak her şeyi dikkate alıp ve hayata geçirilmesi için gerekli çabayı göstereceğiz" ifadelerine yer verdi.