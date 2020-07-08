Karatay’da lavanta hasadı başladı

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesinin, Saraçoğlu Mahallesinde 90 bin metrekarelik alanda oluşturduğu lavanta bahçesinde hasat başladı.

Karatay Belediyesi tarafından Saraçoğlu Mahallesinde 90 bin metrekarelik alanda oluşturduğu ve 90 binin üzerinde lavanta fidesinin ekildiği Karatay Belediyesi Lavanta Bahçesinde hasat başladı. Geçtiğimiz yıl 90 binin üzerinde fidanın dikildiği bahçede lavantaların çiçek açmasının ardından Karatay Belediyesi Lavanta Bahçesi’nde inceleme yapan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, işçilerle ilk hasadı da yaptı. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, güzellikleriyle bulundukları yerleri turizmde çekim merkezi haline getiren, üretimleri dolasıyla da ekonomik anlamda üreticisine önemli kazançlar getiren lavantaların dikimini geçen yıl büyük bir heyecanla yaptıklarını hatırlatarak, bugün de ilk hasadı yaptıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Başkan Hasan Kılca, “Şehrimizi güzelleştirmeye devam ediyoruz. Bu çabamızla Karatayımıza bir yandan hizmet ederken diğer taraftan da Konyamıza değer katıyoruz. Saraçoğlu Mahallemizde 90 bin metrekarelik alanda oluşturduğumuz lavanta bahçemize 90 binin üzerinde lavanta fidanı dikmiştik. Bugün de hep birlikte lavantalarımızın ilk hasadını yapıyoruz. Lavantalarımızın bir kısmı yağ bir kısmı da çiçekçilik sektöründe değerlendirilecek. Dolayısıyla Karatay Belediyesi Lavanta Bahçesi, hem ekonomiye hem de turizme katkı sunacak. Lavanta bahçemizi gezip, burada fotoğraf çektirmek ve bu çiçeklerin eşsiz kokusunu içlerine çekmek için buranın iyi bir tercih olacağını, yine bahçemizin fotoğraf tutkunlarının yanı sıra yerli ve yabancı turistlerin de yeni gözde mekanları arasına gireceğine inanıyorum” dedi.

