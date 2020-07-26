Karatay’da nikahlara korona virüs düzenlemesi

Konya’nın merkez Karatay ilçe Belediyesi korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle azalan nikah talepleri ile sosyal mesafe ve hijyen kurallarını dikkate alıp nikah işlemlerinde düzenleme yaparak, su kapsamda nikah salonunun kapasitesini 12’ye düşürdü.

Karatay Belediyesi çiftleri en mutlu günlerinde virüsten korumak için dezenfeksiyon ve sterilizasyon çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Nikah memuru, gelin-damat ve şahitlerinde yine sosyal mesafe kurallarına uygun olarak oturmasına izin veriliyor. Nikaha gelen misafirler, solunum ve temas yoluyla kolayca bulaşabilen salgına karşın maskesiz içeriye alınmıyor; girişte ateşleri ölçülüyor. İnsanları toplu halde bir araya getiren ve yakın temas ihtimali taşıyan takı merasimi gibi uygulamalara kesinlikle izin verilmiyor. Nikahı kıyılan çift ve aileleri tebrikleri uzaktan kabul ediyor.

Nikah salonu düzenli olarak dezenfekte ediliyor

Çiftleri en mutlu günlerinde virüsten korumak için nikahın kıyılmasının ardından törenin gerçekleştiği nikah salonu havalandırılıyor, kullanılan kırtasiye ürünleri, masa ve sandalyeler, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından özel solisyonlu ürünlerle dezenfekte ediliyor. Tüm bu işlemlerin tamamlanmasının ardından iki nikah arasında en az 20 dakikalık bir ara veriliyor.

Karatay Belediyesi Evlendirme Müdürlüğü olarak nikah işlemlerinde çiftler, iki tane şahit ve en fazla 12 misafir ile nikah kıyma işlemlerini yaptıklarını belirten Evlendirme Memuru Ünal Uçar, "Evlendirme Müdürlüğümüzde salgın öncesi günlük ortalama 35 nikah kıyılırken bu sayı günlük 17’lere geriledi. Bu salgın hastalıktan dolayı çiftlerimiz duyarlılık göstererek nikahlarını ileri bir tarihe erteleme veya kısıtlı bir çerçeve içerisinde, daha az konuk ve iki şahit huzurunda nikah kıyma işlemlerini tercih etmekteler. Nikahını erteleyemeyen çiftlerimiz için Belediyemiz tarafından evlendirme memurluğumuz ve nikah salonumuzda dezenfektasyon işlemleri belli periyotlar halinde dezenfekte edilerek ortamların daha nezih daha temiz bir hale getirilmesi sağlanmaktadır" dedi.