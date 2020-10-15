Karatay’da okullar halı sahaya kavuşuyor

Konya’nın merkez Karatay ilçesinde, eğitim gören öğrencilerin spor yapmaları amacıyla Karatay Belediyesi tarafından başlatılan “30 Okula 30 Yeni Halı Saha” projesinde temeller atıldı.

Hüseyin Sevim Köroğlu İlköğretim Okulu bahçesinde temel atma töreni düzenlendi. Törende konuşan Konya Valisi Vahdettin Özkan, öğrencileri bedensel ve ruhsal açıdan geliştirecek bir projeyi hayata geçiren Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’ya teşekkür etti.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da konuşmasında, ilçedeki 30 okula 30 yeni suni çim halı saha kazandırmanın heyecanı içerisinde olduklarını belirtti. Başkan Kılca şunları dile getirdi: “Bizler her biri geleceğimizin teminatı, yarınlarımız ve ülkemizin umudu olan çocuklarımızı çok seviyoruz. Karatay Belediyesi olarak eğitim çağındaki çocuklarımızın hem eğitimlerine hem de sosyal yaşamlarına rahat bir şekilde devam etmeleri amacıyla ilçemize yeni eğitim yuvaları kazandırıyor, okullarımızdaki pek çok ihtiyaca da cevap veriyoruz. Bu kapsamda da bugüne kadar birçok önemli projeyi hayata geçirdik. Karatay’da eğitimin akademik kalite ve başarının yükselmesi, öğrencilerin çok daha rahat ve sağlıklı ortamlarda eğitim alabilmesi için son 1,5 yılda ilçemize 35 milyon TL maliyetle 6 eğitim tesisi kazandırdık. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da ilçemizde ilkokul birinci sınıfa başlayan 8 bin 132 çocuğumuza okul çantası, beslenme çantası ve kırtasiye malzemesi desteği verdik. Yine geçtiğimiz yıl 2 bin 8’inci sınıf öğrencisine 8 bin adet LGS destek kitabı hediye ettik. TÜBİTAK ile imzaladığımız protokolle ilçedeki tüm okullarımıza 16 bin 916 yayının olduğu TÜBİTAK Popüler Bilim Yayınları Kitaplığı kurduk. Şehrimizde özel yetenekli, özellikle zekâ ve liderlik alanlarında yüksek kapasitesi olan yavrularımızın yetişmelerine de ayrı bir önem veriyoruz. Bu amaçla da 7 milyon TL’ye mal olan 26 derslikli Bilim ve Sanat Eğitim Merkezi BİLSEM’i ilçemize kazandırdık. Koronavirüs salgını dolayısıyla bu yıl açamadık ama geçtiğimiz yıl 11 branşta ilk defa hayata geçirdiğimiz Karatay Yaz Spor Okulu projemizle hem yüzlerce çocuğumuzun spora başlaması veya devam etmesi için kıymetli bir adım atmış olduk hem de bu sayede birçok milli sporcunun yetişmesine katkı sunduk.”