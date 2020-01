Karatay’da tek hedef kaliteli hizmet ve güçlü iletişim

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, vatandaşa daha hızlı ve kaliteli hizmet verebilmek adına gece gündüz çalışıyor. Karatay Belediyesi, vatandaşa daha iyi hizmet verebilmek ve belediye ile ilçe halkı arasındaki iletişimi daha da kuvvetlendirmek amacıyla çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. İlçede yaşayan bireylerin her türlü talebine karşılık verebilecek şekilde hizmet veren Karatay Belediyesi, özellikle de vatandaşların kaliteli hizmet alarak memnuniyetini ve mutluluğunu en ön planda tutuyor. Bu kapsamda Karatay halkına her konuda yol göstermesi amacıyla kurulan “Hizmet Masası”, vatandaşların her türlü sorun, görüş ve taleplerin çözüm merkezi konumunda yer alıyor. Karataylıların taleplerini alarak anında ilgili birimlere ileten ve takibini yapan “Hizmet Masası”, halkın yüz yüze görüşme yoluyla Karatay Belediyesine anında ulaşma ve bilgi alma olanağı sunmuş oluyor.

“Her an hemşehrilerimizle iletişim halinde olmayı sürdürüyoruz”

Başkan Kılca, belediyecilikte vatandaşlarla ilişkileri en üst seviyede tutmak ve ulaşılabilirliği artırmak için “Hizmet Masası” ile yetinmediklerine vurgu yaparak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) başvuruları, Whatsapp Talep Hattı ve sosyal medya hesaplarıyla da hemşehrileriyle her an iletişim halinde olduklarını kaydetti. Başkan Kılca, “Karatay Belediyesi olarak ilçemizin dört bir yanında fiziki ve altyapı alanlarında kaliteli hizmet üretmenin yanı sıra hemşehrilerimizin ulaşılabilirliğine de ayrı bir kıymet veriyoruz. ‘Hizmet Masası’nın yanı sıra elektronik ortamda da her an hemşehrilerimizle iletişim halinde olmayı sürdürüyoruz. Bu kapsamda da hemşehrilerimiz belediyemizi ilgilendiren her konudaki talep, şikayet ve önerileri için hem ‘0 532 323 40 30’ nolu Whatsapp Talep Hattımızdan hem de diğer sosyal medya hesaplarımızdan bizlere ulaşabiliyorlar. Whatsapp Talep Hattımız ve sosyal medya hesaplarımıza yılda ortalama 30 binden fazla istek, şikayet ve öneri mesajı geliyor. Yine CİMER üzerinden de belediyemizi veya ilçemizi ilgilendiren şikayet, öneri ve isteklerin çözüme kavuşması için de büyük gayret gösteriyoruz. 2019’da internet, telefon ve mektup yoluyla veya şahsen CİMER’den bizlere ulaşan toplam 800 başvuru da ilgili değerlendirilerek birimlerimizce cevaplandı ve çözüm bulunması sağlandı. Her an Karataylı hemşehrilerimizle iletişim halindeyiz ve esas hedefimiz; güler yüzlü, hızlı ve kaliteli belediyecilik anlayışıyla ilçemizin gelişmesine ve hemşehrilerimizin yaşam kalitesine katkıda bulunmaktır” ifadelerini kullandı.