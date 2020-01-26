Karatay’da tek hedef kaliteli hizmet ve güçlü iletişim

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, vatandaşa daha hızlı ve kaliteli hizmet verebilmek adına gece gündüz çalışıyor.

Karatay Belediyesi, vatandaşa daha iyi hizmet verebilmek ve belediye ile ilçe halkı arasındaki iletişimi daha da kuvvetlendirmek amacıyla çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. İlçede yaşayan bireylerin her türlü talebine karşılık verebilecek şekilde hizmet veren Karatay Belediyesi, özellikle de vatandaşların kaliteli hizmet alarak memnuniyetini ve mutluluğunu en ön planda tutuyor. Bu kapsamda Karatay halkına her konuda yol göstermesi amacıyla kurulan “Hizmet Masası”, vatandaşların her türlü sorun, görüş ve taleplerin çözüm merkezi konumunda yer alıyor. Karataylıların taleplerini alarak anında ilgili birimlere ileten ve takibini yapan “Hizmet Masası”, halkın yüz yüze görüşme yoluyla Karatay Belediyesine anında ulaşma ve bilgi alma olanağı sunmuş oluyor.

“2019’da 45 bin Karataylı hemşehrimiz, Hizmet Masası’na başvurmuş”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 7 personelle hizmet verdikleri Hizmet Masası’nın bugüne kadar on binlerce vatandaşın istek ve talebini aldığını ve söz konusu taleplerin çözüme kavuşturulması için önemli rol üstlendiğini belirterek, ‘Hizmet Masası’nın vatandaşla aralarında güzel bir köprü olduğunu söyledi.

Başkan Hasan Kılca, son yıllarda özellikle de yerel yönetimler alanında hayata geçirilen birbirinden önemli yatırımlar sayesinde Konya’nın sadece bölgesinde değil, Türkiye’nin dört bir yanında gıptayla bakılır şehir haline geldiğini dile getirdi. Başkan Kılca, “Karatay Belediyesi olarak bizler de ‘Gönül Belediyeciliği’ prensipleriyle hareket ederek vatandaşlarımızın belediye hizmetleri konusundaki memnuniyetini arttırmayı kendimize amaç edindik. Hazreti Mevlana’nın dediği gibi ‘Aynı dile konuşanlar değil, aynı gönlü paylaşanlar anlaşır.’ Bizim Karatay’a gönül borcumuz hizmet borcumuz var. Bu borcu en iyi şekilde ödemek için de gece gündüz çalışıyoruz. ‘Hizmet Masası’ aracılığıyla da bunu başarmayı ve belediyeyle vatandaş arasında güçlü bağ kurmaya gayret ediyoruz. Belediye hizmet binamıza gelen tüm vatandaşlarımızı ‘Hizmet Masası’ karşılıyor. Sadece 2019’da 45 bin Karataylı hemşehrimiz, ‘Hizmet Masası’na başvurmuş. Deneyimli ve güler yüzlü personelimiz de söz konusu bütün başvuruları konularına göre ilgili birimlerimize ileterek bu başvuruların kısa sürede cevaplanması veya çözümlenmesi için büyük gayret gösteriliyor” şeklinde konuştu.