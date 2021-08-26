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Karate Milli Takım Antrenörü Murat Delihasan, Karate Federasyonu başkanlığına adaylığını açıkladı

26.08.2021 22:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karate Milli Takım Antrenörü Murat Delihasan, Karate Federasyonu başkanlığına adaylığını açıkladı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Karate Milli Takım Antrenörü Murat Delihasan, Türkiye Karate Federasyonu Başkanlığı'na aday olduğunu bildirdi.

Kayseri Öğretmenevi'nde düzenlenen aday tanıtım toplantısında, AA muhabirine konuşan Delihasan, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karatede güzel bir başarı elde ettiklerini söyledi.

Rahmetli ağabeyinin bu konuda çok büyük emekleri olduğunu belirten Delihasan, "Bizler de bu emaneti en iyi şekilde sonuçlandırmak, rahmetli ağabeyimin hayalini gerçekleştirmek için elimizden geleni yaptık çok şükür. 4 tane madalya ile karatede dünyada en çok madalyayı alan ülke olma unvanı kazandık. Türkiye'de de en başarılı, en fazla madalya alan branş olarak bunu sonuçlandırmış olduk. Bu bakımdan mutluyuz, gururluyuz." diye konuştu.

Olimpiyat oyunları sonrası bir seçim sürecine girdiklerini kaydeden Delihasan, "Camiadaki arkadaşlarımız, ağabeylerimiz, hocalarımız ile yaptığımız istişarelerin sonucunda aday olmamız konusunda teveccühte bulundular. Biz de aday olmak için karar aldık. İnşallah o teveccühe layık olmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

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