Karate nedir, nasıl yapılır?

Spor branşlarına karşı genel algı atletizm temelli olabilmektedir. Spor içerisinde felsefe, bilim ve sanatın buluştuğu geniş bir alana sahiptir. Bu sebeple sporcu sağlığı da fiziksel ve zihinsel olarak değerlendirilir. Her spor dalının temelinde yer alan felsefi düşünceler ve bunların pratik olarak uyumlanması mevcuttur. Dövüş sporları da atletizmle beraber düşünsel bir tamamlanış ve öz farkındalık sürecini içerir. Dövüş sporlarının dövüş sanatları olarak da anılmasının sebeplerinden birisi de budur. Bu konuda akla ilk gelen dövüş sporları arasında karate sporu yer almaktadır.

Karate nedir?

Karate tarihi, Japonya'nın Okinawa adasına dayanmaktadır. Karate kelime anlamı olarak "silahsız elin yolu" gibi bir anlama sahiptir. Kökenleri bir savaş sanatına dayanmaktadır. Rakipleri herhangi bir silah kullanmadan etkisiz hale getirmeyi amaçlar. Ancak karatenin özü rakibe zarar vermek değildir. Kişinin savunmada başvurabileceği ve rakibine zarar verme güdüsüne engel olması gerektiği anlayışına sahiptir. Fiziksel bir eylemden çok zihinsel bir tamamlanmadır. Bu durum karatenin bir dövüş sporu olmasında doğal özelliğidir.

Karatenin bir spor olarak yapılmaya başlanması 1950'leri bulmuştur. Karate sporundaki amaç kökenlerinde yer alan felsefi anlayış, iç yolculuk ve yaşama karşı olan saygı gibi temellere bağlıdır. Karate stilleri de bu anlayışa göre düzenlenmiş ve organizasyonel hale getirilmiştir. Karatenin geleneksel değerler korunarak yapılması tercih edilir. Bu sebeple karate okulları karate-do, giysileri karate-gi ve öğrencileri de karate-ka olarak anılır.

Karate nasıl yapılır?

Karatede geleneksel olarak yüze yakın stil mevcuttur. Öte yandan Dünya Karate Federasyonu (WKF) uluslararası organizasyonlar ve standart organizasyonların düzenlenebilmesi için 4 stili belirlemiştir. Bu stiller Shōtōkan-ryū, Gōjū-ryū (Gōjū-kai),Shitō-ryū ve Wadō-ryū'dur. Stillerdeki farklılık karatedeki model ve biçim değişikliklerinden doğmaktadır.

Karate'de temel teknikler "kihon" olarak adlandırılır. Bunlar tekme, yumruk, duruş, hücum ve savunma pozisyonlarının belirlenmiş türleridir. Kihonlar temelde binlerce adete ulaşabilir. Kihonların bir dizi forma dönüşüp anlamlı bir savunma ve saldırı sistemi hale getirilmesiyle "Kata" oluşturulur. Katalar karate stillerini belirleyen temel ögelerdir. Her stildeki kata farklı türde olabilir.

Katalarda tekme ve yumruk gibi vuruşların savunma ve saldırı gibi pozisyonlarda belirli kombinasyonlara göre kullanılması yer alır. Kataların temeli savunma ve karşılık verme üzerinedir. Karatede serbest stildeki antrenman dövüşleri ve müsabakalar "Kumite" olarak isimlendirilir.

Karate müsabakaları nasıl yapılır?

Müsabakalar genel olarak erkeklerde 3 dakika ve kadınlarda 2 dakika üzerinden düzenlenir. Hakem tarafından yönetilir. Kumikelerde temel amaç rakibi sert vuruşlarla nakavt etmek değildir. Sert ve kontrolsüz vuruşlar cezalandırılabilir. Gövde ve başa vuruşlarla puan toplanır. Başa vuruşlar tekme ile sınırlıdır ve enseye vuruşlar yasaklıdır.

Vücuda yapılan yumruk vuruşları "yuko" olarak adlandırılır ve "1 puan" değerindedir. Waza-ari vuruşları yan tekmeyle yapılan gövde vuruşlarıdır ve "2 puan" ile ödüllendirilir. Ippon ise başa yapılan yüksek tekme ve rakibi düşüren etkili vuruşları içeren "3 puan" kazandıran en yüksek değerlendirmedir. Hakem puanlaması kazananı belirler.