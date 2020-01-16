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  4. Karate Sivas il birinciliği sona erdi

Karate Sivas il birinciliği sona erdi

SİVAS HABERLERİ  | 16.01.2020 17:40 | Son Güncelleme

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Sivas Karate İl Temsilciğinin organizesinde “Okullar arası karate il birinciliği ve ANALİG il seçmeleri” yapıldı.4 Eylül Spor Kompleksi Taha Akgül Uzak Doğu Sporları Spor Salonunda, yapılan olan seçmelere ilimizdeki karate kulüplerinden yaklaşık 120 sporcu katılım sağladı.

Karate Sivas il birinciliği sona erdi

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Sivas Karate İl Temsilciğinin organizesinde “Okullar arası karate il birinciliği ve ANALİG il seçmeleri” yapıldı.
4 Eylül Spor Kompleksi Taha Akgül Uzak Doğu Sporları Spor Salonunda, yapılan olan seçmelere ilimizdeki karate kulüplerinden yaklaşık 120 sporcu katılım sağladı. Kız ve erkek sporcuların yer aldığı kata ve kumite maçlarında, sporcuların performansları beğeni toplarken, karateciler dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.
Küçükler, yıldızlar ve gençler kategorisinde yapılan seçmelerde, dereceye girenlere madalya takdim edildi. Dereceye girenlere madalyaları Gençlik ve Spor Şube Müdürü Aytaç Keklik, Karate İl Temsilcisi Oğuz Ökten, milli hakemlerden Mahmut Gümüşsay, antrenörler Serpil Karakaya Sarzep ve antrenörler takdim etti.
İl birinciliğinde başarılı olan sporcular, Sivas’ı gruplarda yapılacak olan maçlarda temsil etmeye hak kazandı.

Karate Sivas il birinciliği sona erdi

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